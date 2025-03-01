Никогда так не делайте! Названа роковая ошибка с разогреванием пищи в микроволновке

Многие, не задумываясь, разогревают в микроволновке остатки пищи в офисе или дома, часто оставляя их в пластиковых контейнерах.

Видео дня

Однако ведущая ученая выразила суровую оговорку против этой практики, заявив, что мы "никогда, никогда не должны разогревать пластик в микроволновке". Доктор Шанна Свон, известный эпидемиолог, чьи работы часто публикуются в ведущих журналах и газетах во всем мире, сделала эти комментарии во время выступления в подкасте Huberman Lab, который ведет другой известный ученый, Эндрю Губерман.

Все дело в том, что пластик содержит разные химикаты, которые могут отрицательно повлиять на ваш организм. Например, фталаты – это химические вещества, которые действуют как связующие и делают пластик гибким. В последние годы они были связаны с различными проблемами со здоровьем, включая астму, СДВГ, рак молочной железы, ожирение, диабет 2 типа, низкий IQ, проблемы нервного развития, поведенческие проблемы, расстройства спектра аутизма, измененное репродуктивное развитие и проблемы мужской фертильности.

БФА, промышленный химикат, используемый в производстве пластика, содержится в различных коммерческих продуктах, таких как пищевые контейнеры, детские бутылки и пластиковые бутылки для воды. Это вещество также связано с многочисленными рисками для здоровья, включая рак, бесплодие, эндометриоз, ожирение, болезни сердца и диабет 2 типа.

"Итак, если вы положите что-нибудь в контейнер с этими химикатами, а затем поместите это в горячую среду, они выйдут из пластика и попадут в пищу", – пояснила ученая.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, стоит ли разогревать пищу для ребенка в микроволновке.

Подписывайтесь на каналы OBOZ . UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.