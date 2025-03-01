Женская версия 'Острых козырьков': о чем новый сериал 'Тысяча ударов'

"Тысяча ударов" (A Thousand Blows) – драматический исторический сериал от Стивена Найта, создателя популярных "Острых козырьков". Сюжет переносит зрителей в мрачный Лондон Викторианской эпохи, где тесно переплетаются подпольные боксерские бои и криминальный мир.

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Авторы сериала говорят, что он основан на реальных событиях. Критики высоко оценили премьеру. Подробности рассказывает The Guardian.

О чем сериал "Тысяча ударов"

Это история о двух друзьях, Эзекии и Алеке, эмигрирующих из Ямайки в Лондон в поисках лучшей жизни. Они попадают в мир подпольного бокса, где им приходится сражаться за выживание. Эзекия быстро становится известен благодаря своим боксерским способностям, но это также привлекает внимание влиятельных людей, в частности Шугара Гудсона, которого играет Стивен Грэм.

На их пути появляется и Мэри Карр – легендарная грабительница из банды "40 слонов", имеющая собственные планы по поводу новичков. Она предлагает им стать частью масштабного ограбления, что может изменить их жизнь навсегда.

Актерский состав

Главные роли в сериале исполнили:

Молока Кирби ("Черное зеркало"),

Фрэнсис Лавхолл ("Смерть на Ниле"),

Эрин Догерти ("Корона"),

Стивен Грэм ("Подпольная империя").

Оценки и отзывы

На Rotten Tomatoes сериал получил 93% положительных рецензий от критиков, хотя оценка зрителей несколько скромнее – 76%.

The Guardian описывает его как "увлекательное путешествие в темный мир викторианского бокса".

Издание ICN обозначило жесткий стиль сериала: "Нелегко сражаться с "Острыми козырьками", но "Тысяча ударов" дает отличный бой. Малачи Кирби и Стивен чудесно справляются со своими ролями... Этот мир бокса, таверн и темных улиц увлекает и в будущем дает пространство для еще больших ставок".

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