Skype закрывают? Появились данные о новом решении Microsoft
После многих лет службы Microsoft решила прекратить поддержку Skype. Пользователям предлагается перейти на платформу Teams, которая предлагает широкий спектр функций для общения и сотрудничества.
Это решение является частью стратегии компании по консолидации своих коммуникационных инструментов, отмечает издание XDA. В последней предыдущей версии Skype для Windows появилось сообщение, подтверждающее, что сервис будет закрыт в мае 2025 года.
Пользователям предлагают использовать Teams для звонков и чатов, отмечая, что многие их друзья уже перешли на эту платформу.
История Skype: от запуска до покупки Microsoft
Skype был запущен в 2003 году и стал популярным сервисом для видеозвонков и обмена сообщениями. Microsoft приобрела Skype в 2011 году и пыталась интегрировать его в свои продукты, но с неоднозначным успехом.
В 2017 году Microsoft запустила Teams, платформу для сотрудничества, постепенно заменившую Skype. Компания активно продвигала Teams, интегрируя его в Windows 11 и предлагая бесплатную личную версию.
После многих лет поддержки Skype, Microsoft решила сосредоточиться на развитии Teams. Закрытие Skype является логичным шагом, поскольку компания стремится обеспечить пользователям единую и мощную платформу для общения.
Пользователям Skype рекомендуется загрузить и установить Teams, чтобы продолжить использование функций чата и звонков. Microsoft предлагает бесплатную версию Teams для личного использования.
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