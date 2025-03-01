Skype закрывают? Появились данные о новом решении Microsoft

После многих лет службы Microsoft решила прекратить поддержку Skype. Пользователям предлагается перейти на платформу Teams, которая предлагает широкий спектр функций для общения и сотрудничества.

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Это решение является частью стратегии компании по консолидации своих коммуникационных инструментов, отмечает издание XDA. В последней предыдущей версии Skype для Windows появилось сообщение, подтверждающее, что сервис будет закрыт в мае 2025 года.

Пользователям предлагают использовать Teams для звонков и чатов, отмечая, что многие их друзья уже перешли на эту платформу.

История Skype: от запуска до покупки Microsoft

Skype был запущен в 2003 году и стал популярным сервисом для видеозвонков и обмена сообщениями. Microsoft приобрела Skype в 2011 году и пыталась интегрировать его в свои продукты, но с неоднозначным успехом.

В 2017 году Microsoft запустила Teams, платформу для сотрудничества, постепенно заменившую Skype. Компания активно продвигала Teams, интегрируя его в Windows 11 и предлагая бесплатную личную версию.

После многих лет поддержки Skype, Microsoft решила сосредоточиться на развитии Teams. Закрытие Skype является логичным шагом, поскольку компания стремится обеспечить пользователям единую и мощную платформу для общения.

Пользователям Skype рекомендуется загрузить и установить Teams, чтобы продолжить использование функций чата и звонков. Microsoft предлагает бесплатную версию Teams для личного использования.

OBOZ.UA ранее писал, что у Telegram могут появиться новые платные услуги.

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