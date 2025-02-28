В Telegram могут появиться платные сообщения: что известно

Telegram приступил к тестированию новой функции под названием "Платные сообщения". Это нововведение вызвало немало обсуждений среди пользователей, ведь теперь у мессенджера могут появиться дополнительные возможности для монетизации.

Видео дня

В настоящее время функция доступна только в тестовом режиме и в ограниченном количестве чатов. Пользователи уже заметили, что платные сообщения появляются как в частных, так и групповых чатах, пишет SE7EN.ws.

По предварительным данным, возможность добавления платных сообщений получают именно владельцы чатов, а не сам Telegram. Это означает, что администраторы групп или частных чатов могут самостоятельно решить, включать ли такую функцию для своих пользователей. Настройки платных сообщений будут доступны персональным чатам и группам, причем они могут отличаться в зависимости от типа чата.

Согласно информации, полученной от пользователей, эта функция тестируется и доступна ограниченному кругу лиц. Официальных заявлений и подробностей о запуске платных сообщений пока не было, поэтому многие аспекты функционала остаются неясными. Известно, что платные сообщения должны быть частью более широкой системы Star Coins, которую планирует внедрить Telegram.

Кроме того, в новой версии Telegram 11.8 Beta для Android появились и другие возможности, связанные с системой Star Coins, в частности, опции для снятия этих монет, а также для покупки премиум-подписки с помощью Star Coins. Однако эти функции также находятся на стадии тестирования и доступны только на ограниченном количестве серверов.

Пользователи премиум-акаунтов смогут устанавливать плату за частные сообщения в настройках в разделе "Конфиденциальность и безопасность". В то же время отправители таких сообщений будут вынуждены платить с помощью Star Coins с комиссией на платформе в размере 15%. Для покупок премиум подписки будут доступны варианты на 3, 6 и 12 месяцев при соответствующем количестве Star Coins.

Ранее OBOZ.UA писал, что у Telegram на 2000% выросли случаи мошенничества.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.