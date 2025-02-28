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Вкусный, аппетитный и яркий салат для перекуса и для праздничного стола: понадобится минимум продуктов
Если вы хотите приготовить за 10 минут вкусный, и главное – полезный и легкий салат, выбирайте для основы зелень, сезонные полезные овощи, а для более сытного варианта добавьте в блюдо морепродукты, рыбу, яйца, любой сыр, мидии, а также любое мясо, печень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного салата из зелени, со свежими огурцами и красной рыбой.
Ингредиенты:
- Микс салата
- Семга
- Огурец
- Крем-сыр
- Красная икра
- Соус териаки
Способ приготовления:
1. Выкладываем листья салата, семгу нарезаем полосками. Огурец нарезаем на тонкие полоски, кладем крем-сыр и скручиваем в трубочку.
2. Выкладываем красную икру и сверху поливаем соусом.
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