Вкусный, аппетитный и яркий салат для перекуса и для праздничного стола: понадобится минимум продуктов

Если вы хотите приготовить за 10 минут вкусный, и главное – полезный и легкий салат, выбирайте для основы зелень, сезонные полезные овощи, а для более сытного варианта добавьте в блюдо морепродукты, рыбу, яйца, любой сыр, мидии, а также любое мясо, печень.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного салата из зелени, со свежими огурцами и красной рыбой.

Ингредиенты:

Микс салата

Семга

Огурец

Крем-сыр

Красная икра

Соус териаки

Способ приготовления:

1. Выкладываем листья салата, семгу нарезаем полосками. Огурец нарезаем на тонкие полоски, кладем крем-сыр и скручиваем в трубочку.

2. Выкладываем красную икру и сверху поливаем соусом.

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