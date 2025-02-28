Опасные и неприветливые: ярый путешественник назвал 5 самых плохих стран

Каждая страна имеет свою уникальную историю, культуру и достопримечательности. Однако не все вызывают восхищение и желание вернуться. Дрю Бински, известный путешественник и YouTuber, посетивший 197 стран мира, поделился собственным рейтингом худших мест, где ему пришлось побывать.

Видео дня

Его контент собрал миллионы просмотров, ведь опыт путешествий помогает определять самые лучшие места для посещения. В своем видео эксперт рассказал о странах, которые разочаровали его больше из-за высоких цен, опасных ситуаций и общей атмосферы.

Джибути

Эта восточноафриканская страна, расположенная на Африканском Роге, граничит с Сомали, Эфиопией, Эритреей и Красным морем. Столица Джибути, известная как жемчужина залива Таджура, имеет едва ли не наименьшее количество населения на материке.

Дрю Бински рассказал, что в аэропорту он столкнулся с финансовыми трудностями, а во время прогулки по столице не чувствовал себя в безопасности, даже несмотря на большое военное присутствие. Кроме того, цены на продукты в Джибуте оказались очень высокими, что сделало его пребывание еще менее приятным.

Чад

У этой центральноафриканской страны нет выхода к морю и славится она сложной политической ситуацией. Пребывание здесь явилось для Дрю настоящим испытанием.

В своем видео он рассказал, как оказался в эпицентре полицейской погони из-за угнанного автомобиля. Кроме этого, у него возник конфликт из-за попытки сделать фотографию. Несмотря на все сложности, путешественник отметил, что готов дать Чаду еще один шанс.

Гвинея

Еще одна африканская страна попала в список самых плохих мест для путешествий. Гвинея, расположенная на побережье Атлантического океана, имеет население около 14 миллионов человек.

Дрю описал свою поездку в 2019 году как очень сложную. Он стал свидетелем массовых беспорядков, когда полиция со щитами спецназа штурмовала улицы. Блогер признался, что даже снимать на телефоне было страшно. Он подчеркнул, что в Гвинее вообще немного интересных мест для туристов.

Бруней

Эта азиатская страна, расположенная на острове Борнео, тоже не произвела на Дрю положительное впечатление. Он вспомнил о случае, когда его выгнали из Золотой мечети, и отметил, что местные жители вели себя грубо. Тем не менее, он рекомендовал посетить национальный парк Улу Тембуронг, который является одним из самых красивых мест в Брунее.

Гайана

Южноамериканская страна Гайана заняла пятое место в списке наименее привлекательных для путешественника мест. Дрю Бински отметил, что не чувствовал себя в безопасности в столице страны Джорджтауне. Хозяин даже предупредил его не выходить на улицу после 7 вечера. Гайана, хотя и имеет уникальную природу и амазонские тропические леса, не смогла убедить путешественника в своем гостеприимстве.

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