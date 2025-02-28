2025 год станет переломным: у этого знака зодиака начинается лучшее время

2025 год может стать переломным для Рака. Начало года было не самым легким для него, но вторая половина принесет долгожданное счастье и достаток.

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По словам астролога Эвана Натаниэля Грима, 16-летний период вызовов и изменений в жизни Рака должен завершиться в 2025 году, пишет Ofeminin.

Первая половина года

Отрицательное начало 2025 года Гримм объясняет ретроградным Марсом. Эта планета начала свое ретроградное движение в декабре 2024 года в знаке Льва, а 6 января вернулась в Рак и негативно влияет на социальные взаимодействия Рака. В результате у вас могли возникать конфликты или неудобные ситуации.

Однако 23 февраля Марс изменил направление, что принесет значительное улучшение. Этот процесс может продолжаться до 17 апреля, когда эта планета снова покинет знак Рака. Остальные годы, по прогнозам Грима, будут выглядеть гораздо ярче.

Вторая половина года

Счастливое время для Раков начнется 9 июня. В это время планета экспансии и процветания Юпитера войдет в ваш знак. Среда года, когда Венера также объединит свои силы с Юпитером, особенно исключительный период, полный благословений. Раки смогут наконец-то реализовать свои мечты.

Как лучше использовать это время?

Еще один уважаемый астролог, Рич Клайд, отмечает, что 2025 принесет возможности для эмоционального восстановления и выяснения отношений. Он советует разорвать токсические отношения, которые не способствуют вашему развитию. Это устранит причины ваших ограничений и освободит место для новых возможностей. Вместо этого следует научиться доверять себе и внутреннему чутью.

Итак, первые месяцы 2025 года испытают Раков терпением, однако вторая половина года принесет им счастье, внутреннее спокойствие и достижения.