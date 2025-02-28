Как правильно готовить рубленные котлеты и что добавить в фарш, чтобы они были сочными: делимся секретом и рецептом

Куриные котлеты можно готовить по-разному. Для того, чтобы они были сочными и вкусными, добавьте в фарш сырые овощи, твердый сыр, зелень.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет со сладким красным перцем.

Ингредиенты:

Филе 1 шт.

Перец 1/2 шт.

Сыр 80 г

Кукурузный крахмал 1 ст.л

Яйца 2 шт.

Способ приготовления:

1. Порежьте мелким кубиком филе и перец.

2. Добавьте яйцо, крахмал, тертый сыр, перемешайте.

3. Выложите ложкой фарш на сковороду, обжарьте с двух сторон.

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