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Как правильно готовить рубленные котлеты и что добавить в фарш, чтобы они были сочными: делимся секретом и рецептом
Куриные котлеты можно готовить по-разному. Для того, чтобы они были сочными и вкусными, добавьте в фарш сырые овощи, твердый сыр, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет со сладким красным перцем.
Ингредиенты:
- Филе 1 шт.
- Перец 1/2 шт.
- Сыр 80 г
- Кукурузный крахмал 1 ст.л
- Яйца 2 шт.
Способ приготовления:
1. Порежьте мелким кубиком филе и перец.
2. Добавьте яйцо, крахмал, тертый сыр, перемешайте.
3. Выложите ложкой фарш на сковороду, обжарьте с двух сторон.
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