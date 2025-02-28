УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Как правильно готовить рубленные котлеты и что добавить в фарш, чтобы они были сочными: делимся секретом и рецептом

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
249
Как правильно готовить рубленные котлеты и что добавить в фарш, чтобы они были сочными: делимся секретом и рецептом

Куриные котлеты можно готовить по-разному. Для того, чтобы они были сочными и вкусными, добавьте в фарш сырые овощи, твердый сыр, зелень.

Видео дня
Как правильно готовить котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет со сладким красным перцем. 

Рецепт котлет

Ингредиенты: 

  • Филе 1 шт.
  • Перец 1/2 шт. 
  • Сыр 80 г
  • Кукурузный крахмал 1 ст.л
  • Яйца 2 шт. 

Способ приготовления: 

1. Порежьте мелким кубиком филе и перец.

Мясо и перец

2. Добавьте яйцо, крахмал, тертый сыр, перемешайте.

Фарш для котлет

3. Выложите ложкой фарш на сковороду, обжарьте с двух сторон. 

Готовые котлеты

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: