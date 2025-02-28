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Вкусные рогалики, как в детстве: точные пропорции для идеального теста

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
138
Вкусные рогалики, как в детстве: точные пропорции для идеального теста

Рогалики – это вкус, знакомый с детства. Многие люди сейчас бы многое отдали, чтобы снова полакомиться этим невероятным десертом.

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Благодаря фублогеру с ником panimariya66, теперь эта мечта может стать реальностью. В своем Instagram кулинар опубликовала рецепт тех самых рогаликов, которые мы так обожаем с детства.

Вкусные рогалики, как в детстве: точные пропорции для идеального теста

Ингредиенты

  • Дрожжи – 30 гр.
  • Молоко – 500 мл.
  • Сахар – 150 гр.
  • Масло – 100 гр.
  • Желтки – 3 шт.
  • Ванильный сахар – 1 п.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 3 л.
  • Мука – 600 гр.
  • Яйцо – для смазки

Способ приготовления

1. Готовим опару. Молоко смешиваем с 2 ст.л. сахара, добавляем дрожжи и 7 ст.л. муки. Тщательно перемешиваем и оставляем для активации дрожжей.

Вкусные рогалики, как в детстве: точные пропорции для идеального теста

2. К опаре добавляем остальные ингредиенты и замешиваем тесто. Оставляем в теплом месте до увеличения вдвое.

3. Разделяем тесто на 6 равных частей и раскатываем.

Вкусные рогалики, как в детстве: точные пропорции для идеального теста

4. Слой теста разрезаем на треугольники и выкладываем начинку. Заворачиваем рогалики и оставляем еще на 30 мин.

5. Смазываем яйцом и выпекаем до готовности.

Вкусные рогалики, как в детстве: точные пропорции для идеального теста

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