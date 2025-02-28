Вкусные рогалики, как в детстве: точные пропорции для идеального теста
Рогалики – это вкус, знакомый с детства. Многие люди сейчас бы многое отдали, чтобы снова полакомиться этим невероятным десертом.
Благодаря фублогеру с ником panimariya66, теперь эта мечта может стать реальностью. В своем Instagram кулинар опубликовала рецепт тех самых рогаликов, которые мы так обожаем с детства.
Ингредиенты
- Дрожжи – 30 гр.
- Молоко – 500 мл.
- Сахар – 150 гр.
- Масло – 100 гр.
- Желтки – 3 шт.
- Ванильный сахар – 1 п.
- Соль – 1 ч.л.
- Масло растительное – 3 л.
- Мука – 600 гр.
- Яйцо – для смазки
Способ приготовления
1. Готовим опару. Молоко смешиваем с 2 ст.л. сахара, добавляем дрожжи и 7 ст.л. муки. Тщательно перемешиваем и оставляем для активации дрожжей.
2. К опаре добавляем остальные ингредиенты и замешиваем тесто. Оставляем в теплом месте до увеличения вдвое.
3. Разделяем тесто на 6 равных частей и раскатываем.
4. Слой теста разрезаем на треугольники и выкладываем начинку. Заворачиваем рогалики и оставляем еще на 30 мин.
5. Смазываем яйцом и выпекаем до готовности.
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