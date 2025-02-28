Вкусный печеночный торт, который не горчит: оригинальный рецепт
Печеночный торт – это классика среди закусок. Им любят лакомиться даже те, кто терпеть не может печень.
Как приготовить печеночный торт так, чтобы он не горчил, в Instagram рассказала фудблогер Анастасия Редько. Закуска получится не только вкусная, но и будет выглядеть красиво.
Ингредиенты для блинов
- Печень – 400 гр.
- Лук – 1 шт.
- Мука – 150-200 гр.
- Молоко – ½ ст.
- Яйца – 3 шт.
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Перец черный
Ингредиенты для начинки
- Майонез
- Чеснок
- Вареные яйца
- Морковь и лук обжаренные
- Плавленый сырок
- Укроп
Способ приготовления
1. Готовим блины. Печень и лук сбиваем блендером.
2. Добавляем муку, молоко, яйца и специи и снова взбиваем до однородной массы.
3. Жарим блины.
4. Готовый блинчик смазываем майонезом и выкладываем морковь и лук.
5. Накрываем еще одним блинчиком, смазываем майонезом и выкладываем тертые яйца.
6. Снова накрываем блином, смазываем майонезом и натираем плавленый сырок и присыпаем укропом.
7. Повторяем последовательность до завершения блинов.
8. Отправляем в холодильник на 2 часа.
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