Вкусный печеночный торт, который не горчит: оригинальный рецепт

Печеночный торт – это классика среди закусок. Им любят лакомиться даже те, кто терпеть не может печень.

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Как приготовить печеночный торт так, чтобы он не горчил, в Instagram рассказала фудблогер Анастасия Редько. Закуска получится не только вкусная, но и будет выглядеть красиво.

Ингредиенты для блинов

Печень – 400 гр.

Лук – 1 шт.

Мука – 150-200 гр.

Молоко – ½ ст.

Яйца – 3 шт.

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный

Ингредиенты для начинки

Майонез

Чеснок

Вареные яйца

Морковь и лук обжаренные

Плавленый сырок

Укроп

Способ приготовления

1. Готовим блины. Печень и лук сбиваем блендером.

2. Добавляем муку, молоко, яйца и специи и снова взбиваем до однородной массы.

3. Жарим блины.

4. Готовый блинчик смазываем майонезом и выкладываем морковь и лук.

5. Накрываем еще одним блинчиком, смазываем майонезом и выкладываем тертые яйца.

6. Снова накрываем блином, смазываем майонезом и натираем плавленый сырок и присыпаем укропом.

7. Повторяем последовательность до завершения блинов.

8. Отправляем в холодильник на 2 часа.

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