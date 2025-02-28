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Вкусный печеночный торт, который не горчит: оригинальный рецепт

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
33
Вкусный печеночный торт, который не горчит: оригинальный рецепт

Печеночный торт – это классика среди закусок. Им любят лакомиться даже те, кто терпеть не может печень.

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Как приготовить печеночный торт так, чтобы он не горчил, в Instagram рассказала фудблогер Анастасия Редько. Закуска получится не только вкусная, но и будет выглядеть красиво.

Вкусный печеночный торт, который не горчит: оригинальный рецепт

Ингредиенты для блинов

  • Печень – 400 гр.
  • Лук – 1 шт.
  • Мука – 150-200 гр.
  • Молоко – ½ ст.
  • Яйца – 3 шт.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец черный

Ингредиенты для начинки

  • Майонез
  • Чеснок
  • Вареные яйца
  • Морковь и лук обжаренные
  • Плавленый сырок
  • Укроп

Способ приготовления

1. Готовим блины. Печень и лук сбиваем блендером.

2. Добавляем муку, молоко, яйца и специи и снова взбиваем до однородной массы.

3. Жарим блины.

Вкусный печеночный торт, который не горчит: оригинальный рецепт

4. Готовый блинчик смазываем майонезом и выкладываем морковь и лук.

5. Накрываем еще одним блинчиком, смазываем майонезом и выкладываем тертые яйца.

Вкусный печеночный торт, который не горчит: оригинальный рецепт

6. Снова накрываем блином, смазываем майонезом и натираем плавленый сырок и присыпаем укропом.

7. Повторяем последовательность до завершения блинов.

Вкусный печеночный торт, который не горчит: оригинальный рецепт

8. Отправляем в холодильник на 2 часа.

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