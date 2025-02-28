Шоколадный торт из блинов: идея вкусного и оригинального десерта.

На Масленицу принято готовить блины. Они могут подаваться в виде основного блюда или завтрака. А еще, из блинов можно приготовить невероятно вкусный ты изысканный десерт.

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Фудблогер Валентина Кущ в Instagram рассказала, как из простых ингредиентов можно приготовить оригинальный десерт на Масленицу, что поразит своим вкусом и внешним видом.

Ингредиенты для блинов

Мука – 140 гр.

Яйца – 2 шт.

Молоко – 230 мл.

Кипяток – 230 мл.

Какао темное – 30 гр.

Соль

Сахар

Масло растительное – 30 мл.

Ингредиенты для крема

Крем-творог – 300 гр.

Сливки 33% – 300 мл.

Сахарная пудра – 100 гр.

Шоколад горький – 100 гр.

Какао для подачи

Способ приготовления

1. Готовим блины. Муку смешиваем с яйцами, молоком, солью и сахаром. Вымешиваем. Какао завариваем кипятком и добавляем в тесто. Перемешиваем и добавляем растительное масло. Если нужно, то процеживаем через сито.

2. Жарим как обычные блины на смазанном сковороде с двух сторон.

3. Готовим крем. Смешиваем все ингредиенты. Сливки должны быть очень холодные. Крем-сыр тоже. Начинаем сбивать миксером на маленьких оборотах до однородности и пышности.

4. Шоколад топим на водяной бане. Даем остыть и добавляем в половину крема.

5. Крем выкладываем через кондитерский мешок полосками на расстоянии друг от друга.

6. Сверху кладем еще один блинчик и деревянной шпажкой прижимаем верхний блинчик, там где пусто. Чередуем крем.

7. Остатки крема смешиваем и перемазываем бока торта и верх.

8. Отправляем в холодильник для стабилизации. Перед подачей присыпаем какао.

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