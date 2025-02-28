Шоколадный торт из блинов: идея вкусного и оригинального десерта.
На Масленицу принято готовить блины. Они могут подаваться в виде основного блюда или завтрака. А еще, из блинов можно приготовить невероятно вкусный ты изысканный десерт.
Фудблогер Валентина Кущ в Instagram рассказала, как из простых ингредиентов можно приготовить оригинальный десерт на Масленицу, что поразит своим вкусом и внешним видом.
Ингредиенты для блинов
- Мука – 140 гр.
- Яйца – 2 шт.
- Молоко – 230 мл.
- Кипяток – 230 мл.
- Какао темное – 30 гр.
- Соль
- Сахар
- Масло растительное – 30 мл.
Ингредиенты для крема
- Крем-творог – 300 гр.
- Сливки 33% – 300 мл.
- Сахарная пудра – 100 гр.
- Шоколад горький – 100 гр.
- Какао для подачи
Способ приготовления
1. Готовим блины. Муку смешиваем с яйцами, молоком, солью и сахаром. Вымешиваем. Какао завариваем кипятком и добавляем в тесто. Перемешиваем и добавляем растительное масло. Если нужно, то процеживаем через сито.
2. Жарим как обычные блины на смазанном сковороде с двух сторон.
3. Готовим крем. Смешиваем все ингредиенты. Сливки должны быть очень холодные. Крем-сыр тоже. Начинаем сбивать миксером на маленьких оборотах до однородности и пышности.
4. Шоколад топим на водяной бане. Даем остыть и добавляем в половину крема.
5. Крем выкладываем через кондитерский мешок полосками на расстоянии друг от друга.
6. Сверху кладем еще один блинчик и деревянной шпажкой прижимаем верхний блинчик, там где пусто. Чередуем крем.
7. Остатки крема смешиваем и перемазываем бока торта и верх.
8. Отправляем в холодильник для стабилизации. Перед подачей присыпаем какао.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты десертов: