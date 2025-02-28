Какая емкость батареи iPhone 16e: раскрыты новые данные

Не так давно компания Apple анонсировала новую модель смартфона – iPhone 16e, привлекшую внимание благодаря нескольким инновациям, среди которых значительное улучшение автономности. Одним из главных изменений стало увеличение емкости аккумулятора, что позволяет устройству работать дольше его предшественников.

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Однако точные цифры стали известны после реальных тестов. В MacRumors раскрыли новые детали о батарее iPhone 16e и ее эффективности в реальных условиях использования.

Смартфон iPhone 16e оснащен аккумулятором емкостью 3961 мАч, что на 10% больше по сравнению с батареей стандартной модели iPhone 16, имеющей емкость 3561 мАч. Хотя Apple традиционно не разглашает точные характеристики батареи своих устройств, эта информация стала известна благодаря обзору YouTube-канала Dave2D.

Кроме того, новый энергоэффективный модем C1 также способствует увеличению времени работы на одном заряде.

Результаты реальных тестов автономности

В реальных тестах, проводившихся на iPhone 16e, устройство показало впечатляющие результаты. По словам Дэйва Ли, смартфон способен работать до 12 часов и 54 минут при непрерывном веб-серфинге через Wi-Fi, что значительно превышает время автономной работы стандартного iPhone 16, продержавшегося 11 часов и 17 минут в этом же тесте.

Сравнение с другими моделями iPhone

Исследования также показали, что iPhone 16e имеет схожие результаты с другими моделями iPhone 16 в среднем тесте автономности. В частности, среднее время работы батареи для iPhone 16e составляет 12 часов и 41 минуту, что лишь чуть меньше среднего показателя для iPhone 16 (12 часов и 43 минуты). Это указывает на то, что новая модель обеспечивает конкурентоспособное время работы всех устройств серии.

В общем, iPhone 16e отличается среди всех моделей с диагональю экрана 6,1 дюйма своими преимуществами в автономности. Благодаря увеличенной емкости аккумулятора и новым технологиям от Apple устройство может работать значительно дольше, чем его предшественники. Результаты в реальных тестах делают iPhone 16e одним из лидеров в своем классе по времени работы от одного заряда.

OBOZ.UA ранее писал, чем iPhone 16E отличается от 16-й модели смартфона.

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