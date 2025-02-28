Некоторых функций не хватает: чем iPhone 16E отличается от 16

Корпорация Apple представила новый iPhone 16E. Хотя смартфон имеет 48-мегапиксельную широкоугольную камеру, как и стандартный iPhone 16, эта модель лишена нескольких важных функций.

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Издание MacRumors рассказало, чем iPhone 16E отличается от 16. Некоторый функционал ограничивает возможности для съемки широких кадров и макрофотографий.

Чего не хватает iPhone 16E

Камера iPhone 16E поддерживает 1-кратное и 2-кратное увеличение благодаря 48-мегапиксельному сенсору Fusion. Однако здесь отсутствует телеобъектив, а значит нет возможности для большего масштабирования. Также нет сверхширокоугольной камеры, что ограничивает возможности для съемки широких кадров и макрофотографий.

Из-за наличия только одного объектива iPhone 16E не поддерживает пространственный захват изображений и видео.

Несмотря на упрощенную конфигурацию, камера оснащена технологиями True Tone Flash, Photonic Engine, Deep Fusion и Smart HDR 5. Вместе с тем, у модели отсутствует поддержка портретов нового поколения с возможностью управления фокусом и последние фотографические стили.

При съемке портретов пользователь может настроить фокус после снимка, однако невозможно изменить объект фото нажатием, как это реализовано в iPhone 16. Также функция Photographic Styles доступна только на моделях iPhone 16, 16 Pro и 16 Pro Max, тогда как iPhone 16Е поддерживает только предыдущие фильтры.

Особенности видеосъемки

У iPhone 16E отсутствуют кинематографический режим и режим Action, предлагающие расширенные возможности для записи видео. Однако функция Audio Mix поддерживается в новой модели.

Фронтальная камера – минимальные отличия

Передняя камера iPhone 16Е обладает тем же набором функций, что и iPhone 16, за исключением кинематографического режима, фотографических стилей и контроля глубины для портретных фото.

В итоге iPhone 16Е – это более доступная версия iPhone 16 с базовыми функциями камеры, которая подходит тем, кто не нуждается в дополнительных возможностях для профессиональной фотографии и видеосъемки.

Ранее OBOZ.UA публиковал инсайдерскую информацию о новом iPhone 17 Air. Релиз смартфона состоится в сентябре 2025 года одновременно с другими моделями серии iPhone 17.

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