Каким будет iPhone 17: дизайн новинки показали на видео

О том, каким будет следующий iPhone начинают сплетничать чуть ли не сразу после ежегодной сентябрьской презентации Apple. Впрочем, похоже, что в этот раз произошла действительно серьезная утечка и мир смог увидеть рендеры будущего iPhone 17 Pro еще в феврале.

Видео дня

Видео с кадрами будущей новинки представил на YouTube канале fpt. аналитик Джон Проссер. На рендерах можно увидеть нюансы дизайна флагманского смартфона. Судя по всему, изменения не будут такими разительными, как прогнозировали некоторые техноэнтузиасты.

Что изменится, так это дизайн блока камер на задней панели. По словам Проссера, объективы будут расположены слева, а вспышка, микрофон и датчик LiDAR – справа. Однако сами объективы останутся сгруппированными в треугольник, несмотря слухи о на том, что Apple выстроит его в горизонтальную линию.

Как отметил Проссер, линейное размещение камер рядом с системой Face ID невозможно. Все из-за размеров оптических модулей. Хотя Apple и пытается ввести изменения в дизайн новых iPhone, все же треугольная компоновка объективов дает наиболее плавное переключение между ультраширокоугольным и телеобъективом во время съемки, поэтому отказываться от него нецелесообразно.

Чего, похоже, все же не будет у iPhone 17 Pro, так это двухцветной задней панели. Смартфон и дальше будет поставляться в одноцветном корпусе. Однако блок камер все же будет иметь гораздо более темную окраску.

Впрочем, следует иметь в виду, что представленные в ролике рендеры базируются на данных утечек. Сам Проссер не видел готового iPhone 17 Pro. Более того, авторитетный журналист Марк Гурман, много работающий с источниками в Apple, назвал рендеры Проссера фейком. Кто из них окажется правым, узнать можно будет осенью, когда американский техногигант покажет новое поколение своих смартфонов.

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