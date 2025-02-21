Двум знакам следует подготовиться к испытаниям: наступает сложный период

В ближайшее время в жизни двух знаков зодиака могут возникнуть проблемы. Помехи могут касаться финансов, отношений или карьеры.

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Астрологи советуют сохранять бдительность и избегать поспешных решений Близнецам и Козерогам, пишет Madeinvilnius. Больше о том, к чему следует подготовиться, читайте в гороскопе.

Близнецы

У Близнецов могут возникнуть неожиданные проблемы как на работе, так и в личной жизни. Вы можете потерять свой оптимизм, а общение с окружающими людьми может быть затруднено. В финансах вам рекомендуется сохранять бдительность и удержаться от инвестиций. На работе старайтесь избегать конфликтов с коллегами или начальством, поскольку это усложнит рабочие процессы. В отношениях с близкими попробуйте быть открытыми и четкими, чтобы снять напряжение и лишние недоразумения.

Астрологи советуют избегать импульсивных решений и уделяйте больше времени размышлениям. Сохраняйте спокойствие, и этот период пройдет легче.

Козерог

Козерогам не стоит откладывать дела на потом, иначе это может помешать вашим планам. Вы можете почувствовать, что ваши усилия не приносят результатов и что на пути к целям встречается больше препятствий, чем обычно. В карьере возможны проблемы с ранее начатыми проектами, говорят астрологи. Также возможны неожиданные финансовые потери, и будьте внимательны.

Вам рекомендуется отдохнуть и не утруждать себя лишней работой. Проявите терпение.