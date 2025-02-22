Имеют роскошный вид: 6 'дорогих' цветов, которые будут носить в 2025 году

Вскоре сезон изменится и вместо зимних холодов наступит солнечная и все более теплая весна. С точки зрения моды это означает, что мы сменим палитру нашего гардероба на более мягкую, светлую и воздушную.

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Однако, как отмечает издание Who What Wear, некоторые модные весенние цвета будут выглядеть более роскошно, чем остальные. В большинстве своем это оттенки, которые хорошо выполняют роль базовых, но при этом имеют большую глубину, чем традиционная минималистичная палитра. Вот какие шесть цветов будут дорого выглядеть весной и в 2025 году в целом.

Пудровый розовый

Именно этот сложный мягкий и приглушенный оттенок розового захватил модные коллекции весна/лето 2025. Представленный в таких брендах, как Miu Miu, Khaite, Jil Sander и Alaïa, он не бросается в глаза своей яркостью, поэтому хорошо подходит как база для создания образов. Но старайтесь избегать чрезмерной пастельности.

Светло-серый

Если речь идет о деловой одежде, здесь первенство за мягкими и светлыми оттенками серого. Офисные костюмы в этом сезоне будут иметь слегка расслабленный вид, крой с небольшим оверсайзом и струящиеся силуэты. Вместо темных угольных или сланцевых тонов серого в этом сезоне выбирайте более светлые оттенки, в том числе граничащие с бежевым.

Сливовый

Бордовый был главной цветовой тенденцией минувшей осенью. В весенние гардеробы он перекочует в несколько видоизмененном состоянии. Bottega Veneta, Saint Laurent и Victoria Beckham предлагают обратить внимание на бородовый с выраженным синим подтоном, то есть на сливовый цвет. Его предлагают использовать в блейзерах, кожаных куртках, весенних бомберах, а также в аксессуарах и обуви.

Шоколадный

Шоколадно-коричневый смело можно назвать долгоиграющим трендом. Он появился не вчера и вряд ли исчезнет в ближайшее время. Насыщенные шоколадно-коричневые оттенки были представлены в коллекциях весна/лето 2025 года и выглядели особенно шикарно у Max Mara, где этот цвет был доминирующей темой. Цвет 2025 года, определенный компанией Pantone, это Mocha Mousse – именно он отражает, насколько популярной будет эта комплиментарная и "сладкая" краска. Оттенки же можно варьировать от цвета ириски до насыщенных тонов какао.

Цвет сливочного масла

Для тех, кто любит нейтральные тона, но неуверенно чувствует себя в белом, цвет сливочного масла станет любимцем сезона. Это отличный вариант, который начинается от легких кремовых оттенков с очень тонким намеком на желтый до более глубоких тонов пармезана.

Золотистый зеленый

В отличие от желто-зеленого, который выглядит ярко, зеленый цвет с золотистым подтоном вполне может играть роль базового. При этом он выглядит совершенно роскошно. Достичь нужного эффекта можно с помощью приглушенного блеска ткани или выбрать сложный матовый оттенок.

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