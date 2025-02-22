Что посадить в саду для отпугивания насекомых: советы эксперта

Весна и лето – это не только пора тепла и солнца, но и сезон насекомых, часть из которых доставляет нам немало неприятностей. Мухи разносят грязь и инфекции, комары больно кусаются, многие виды причиняют вред растениям в наших садах и на огородах.

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Впрочем, эксперты говорят, что некоторые декоративные растения могут отпугивать нежелательных существ не хуже токсичных репеллентов. Как пишет издание Express, профессиональный садовник Бенедикт Ванхимс назвал таким растением садовую календулу или ноготки. Этот цветок приносит одновременно массу пользы – он прост в выращивании, съедобен и имеет роскошный вид на клумбе.

Интересно, что благодаря своим ярким цветам и выразительному аромату календула привлекает насекомых-опылителей – пчел и бабочек. Они, в свою очередь, помогают в выращивании овощей и фруктов, распространяя пыльцу сельскохозяйственных растений.

Еще один полезный класс насекомых, которым нравится календула – это хищники, которые охотятся на мягкотелых вредителей, таких как тля и различные виды гусениц. По словам Ванхимса, исследования показали, что рядок цветов календулы, посаженный рядом с капустной грядкой, позволяет ощутимо снизить ущерб урожаю от вредителей. Так эксперименты, проведенные в 2009 году, показали, что календула защищает капусту от земляных блошек, а также от белых бабочек. Это верно для разных видов капусты – белокочанной, брюссельской, брокколи, кейл и т.д.

Чтобы обезопасить свой огород с помощью календулы, в первой половине весны посейте цветок прямо в грунт на огороде и в саду. Но следите, чтобы на участке, где вы хотите вырастить это полезное растение, не застаивалась вода – земля должна быть увлажненной, а не мокрой.

Приятный бонус – календула относится к самосейным видам. Семена растения, которые падают на землю, в следующем году прорастают сами по себе.

Также из цветов календулы можно готовить ароматный чай, обладающий противовоспалительными свойствами. Его полезно употреблять во время простуды и гриппа, чтобы ускорить выздоровление.

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