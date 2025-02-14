Как подготовить сад к весне: что обязательно нужно сделать

Весна для садоводов – период активной работы, ведь правильная подготовка сада к новому сезону влияет на прорастание, цветение и будущий урожай. С наступлением теплых дней следует позаботиться о почве, растениях и садовых конструкциях, чтобы обеспечить наилучшие условия для роста и развития.

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Весенний уход включает в себя несколько ключевых этапов: очистку территории от зимнего мусора, обрезку деревьев и кустов, обработку растений от вредителей и болезней, подкормку почвы и подготовку к посадке новых культур. Каждый из этих процессов требует внимания и соблюдения определенных правил, о которых рассказали эксперты MarthaStewart.

Очистка территории

Первый шаг – уборка сухих веток и другого мусора. Это не только улучшает вид участка, но и помогает снизить риск распространения вредителей и болезней. Нужно дать зелени простор для роста, убрав клумбы в преддверии сезона.

"Подснежники, нарциссы, а впоследствии и тюльпаны имеют свой ритм и начнут расти, как только создадутся благоприятные условия. Но вы можете помочь дать этим цветам новый старт, предварительно подготовив клумбы", – посоветовала специалист Люси Беллами.

Но убирать абсолютно все опавшие листья не стоит.

"Многие насекомые зимуют в опавших листьях и полых стеблях многолетних растений и трав", – подчеркнула Эмма Мартоне, куратор университета Хай-Пойнт.

Преждевременное удаление этих полезных насекомых наносит ущерб биоразнообразию и может повлиять на общее состояние сада.

Правила мульчирования

Мульчирование вокруг луковиц помогает сохранить влагу в почве, предотвратить рост сорняков и защитить луковицы от перегрева летом и морозов зимой.

"Как правило, мульчирование можно проводить, когда начинают сходить весенние луковицы", – посоветовала Лаура Дженни, владелица The Inspired Garden.

Но обратите внимание, что избыток мульчи может привести к накоплению грибка или появлению корневой гнили. Использовать лучше натуральные материалы: солому, сено, опилки, измельченную кору деревьев.

Позаботьтесь о опылителях сада

Многие плодовые деревья, ягодные кустарники и овощные культуры нуждаются в опылении для формирования плодов. Без помощи насекомых-опылителей, таких как пчелы, шмели, бабочки и другие, урожайность растений может значительно снизиться или они вообще не смогут плодоносить.

Как привлечь насекомых-опылителей в сад:

высаживайте в саду растения, которые привлекают насекомых-опылителей: лаванду, мяту, ромашку, подсолнечники и другие;

создайте в саду места, где насекомые-опылители могут укрыться от ветра и дождя, например, установите специальные домики для насекомых или оставьте кучу ветвей и листьев.

избегайте использования пестицидов, ведь они вредны для насекомых-опылителей;

насекомые-опылители нуждаются в воде, поэтому важно обеспечить им доступ к ней, например, установив небольшой пруд или поилку.

Обрезка кустов

Обрезка садовых кустов стимулирует рост и предотвращает болезни. Кроме того, процесс позволяет контролировать форму и размер растений, чтобы они соответствовали эстетике ландшафта. Используйте чистые острые инструменты и срезайте под углом 45 градусов от растения. Не стоит обрезать больше 1/3 куста, поскольку это может вызвать стресс и повредить побеги.

Аэрация газона

Уплотненный грунт препятствует проникновению кислорода в корни, что может привести к их отмиранию. Аэрация обеспечивает поступление требуемого воздуха, способствуя здоровому росту. Уплотненный грунт плохо пропускает воду и приводит к ее застаиванию. Аэрация улучшает дренаж и обеспечивает равномерное увлажнение. Лучшее время для проведения процедуры – весна или осень, когда трава активно растет. В этот период растения лучше восстанавливаются после процедуры.

Удалите сорняки

Сорняки активно поглощают питательные вещества из почвы, необходимые для роста и развития культурных растений. Высокие сорняки могут затенять более низкие растения, уменьшая доступ к солнечному свету, необходимому для фотосинтеза. Некоторые вредители, такие как тли или клещи, сначала появляются на сорняках.

Посадка после последних заморозков

Ранняя весна – прекрасное время для садоводства, но важно помнить, что спешка может повредить растениям. Главное правило успешной посадки – дождаться последних заморозков. Внезапные поздние заморозки могут повредить растения, чувствительные к перепадам температур.

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