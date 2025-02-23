Чем заняться в Риме: топ-10 незабываемых впечатлений

Рим – не просто столица Италии, а настоящий музей под открытым небом, где каждая улица и каждый камень дышат историей. Это город, который очаровывает атмосферой, величественной архитектурой и многовековыми традициями. Прогуливаясь по древним улочкам, можно почувствовать дух Древнего Рима, увидеть места, где творилась история, и погрузиться в культуру, повлиявшую на весь мир.

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Рим привлекает туристов со всего мира своим богатым наследием, гастрономическими шедеврами и особым итальянским гостеприимством. Эксперты LonelyPlanet рассказали о лучших вариантах отпуска в столице Италии.

Погрузитесь в Древний Рим

Любой итальянец скажет вам, насколько Рим откровенно анархичен, и сразу же продолжит это словами: "Но Рим есть Рим".

Прикоснитесь к стенам древних построек и подумайте о том, как они выстояли на протяжении тысячелетий, или сосредоточьтесь на невероятно хитроумной резьбе мрамора и статуях. Бродите по главным достопримечательностям, наталкивайтесь на второстепенные и помните, что вам достаточно переехать одну-две улицы, чтобы оказаться в тихом уголке столицы.

Изучите искусство апертиво

Аперитив – это ритуал с употреблением напитков перед обедом, который имеет целью разбудить аппетит, а не насытить или утопить его в дешевом выпивке. Рим – один из лучших городов Италии, где можно отведать разнообразные аперитивы. Если вы стремитесь к роскоши, попробуйте найти место на желанной крыше Терраццо Борромини с видом на площадь Пьяцца Навона. Топовым заведением считают и Freni и Frizioni в Трастевере. Для классического римского момента отправляйтесь в Ai Tre Scalini в Монте, где покрытые виноградными лозами улицы являются прекрасным фоном для поэтического аперитива.

Посетите Ватикан

Независимо от того, путешествуете ли вы как турист или паломник, впечатление от первого свидания Ватикана трудно переоценить. Снаружи этот полукилометровый город-государство обрамлен длинными объятиями площади Бернини. Начните с Музеев Ватикана, комплекса из 26 построек, охватывающего 7 км залов и галерей.

Совет по планированию: дресс-код все еще соблюдают достаточно жестко. Для безопасности носите брюки или юбки, закрывающие колени, и прикрывающие плечи топы.

Музеи Рима

Хотя музеи Ватикана являются одними из самых больших в мире, они далеко не единственные, которые стоит посетить в Риме. Капитолийские музеи Кампидольо предлагают ознакомиться с искусством, датированным от 3 века до нашей эры до 17 века. Чтобы глубже погрузиться в исторические артефакты, Национальный римский музей содержит бесценную коллекцию в четырех отдельных зданиях по всему городу, каждое из которых является произведением искусства. От галереи Боргезе до Палаццо Колонна почти на каждом углу есть величественные коллекции.

Отправляйтесь под землю, чтобы открыть скрытую историю

Золотой дом Domus Aurea, скрывающийся (почти) на видном месте рядом с Колизеем, является одним из самых загадочных и наименее исследованных остатков Древнего Рима. Разветвленный комплекс был построен после пожара 64 года нашей эры, уничтожившей большую часть города, по приказу императора Нерона.

Наслаждайтесь видами из городских холмов

Большой Рим охватывает более 1000 квадратных километров, хотя подавляющее большинство его известнейших мест расположены на гораздо меньшей территории. Вокруг центра города есть несколько ключевых точек, где вы можете полюбоваться красотой Рима.

Поднимитесь на холм Яникулум, чтобы увидеть одну из самых впечатляющих панорам. Если вы блуждаете во время золотого часа (перед закатом), отправляйтесь в Джардини-дельи-Аранчи на Авентинском холме. Наслаждайтесь прогулкой вниз через сад роз, откуда открывается уникальный вид на соседний Палатинский холм.

Римские покупки

Рынок на улице Виа Саннио близ Сан-Джованни открыт почти целую неделю с антиквариатом, ювелирными изделиями, одеждой и небольшими независимыми производителями, а также старинными продавцами. Найдите рынок ecosolidale открытым на улице Виа дель Порто Флувиале в Остиенсе, и вы можете просто получить покупку от кутюр на всю жизнь.

Если вы находитесь в городе в воскресенье, вы не можете пропустить потрясающий рынок Порта-Портезе, охватывающий район к югу от Трастевере с километрами интересных вещей.

Парки Рима

Самым известным парком Рима, несомненно, является Вилла Боргезе. Охватывая 80 гектаров района Пинчиано в центре города, прогулка по парку включает катание на лодках, множество троп, театры и, конечно, музей Galleria Borghese. Посетите уютную Виллу Селимонтана возле Колизея или парка Колле Оппио, чтобы увидеть другой вид на знаменитый стадион (включающий скейт-парк).

Попробуйте местные продукты на рынках

Mercato Centrale Roma – крытый рынок, расположенный на территории бывшего вокзала, является настоящим гастрономическим раем. Здесь представлены продукты от лучших производителей со всей Италии: свежие овощи и фрукты, мясо, рыба, сыры, вина, оливковое масло и многое другое. Кроме того, на территории рынка есть несколько кафе и ресторанов, где можно отведать блюда из местных продуктов.

Mercato di Campo de Fiori расположен на одноименной площади в самом центре Рима, известен своей атмосферой и свежими продуктами. Здесь можно найти все, что угодно: от овощей и фруктов до специй, сыров и мясных деликатесов. Рынок работает каждый день, кроме воскресенья.

Mercato Trionfale расположен недалеко от Ватикана и является одним из самых больших в Европе. Здесь представлен огромный выбор продуктов: овощи, фрукты, мясо, рыба, сыры, вина, оливковое масло и многое другое. Рынок работает каждый день, кроме воскресенья.

Mercato Testaccio, расположенный в районе Тестаччо, известен своей подлинной атмосферой и низкими ценами. Здесь можно найти свежие овощи и фрукты, мясо, рыбу, сыры и другие продукты по ценам ниже, чем в туристических районах. Рынок работает каждый день, кроме воскресенья.

Гастрономический Рим

Римская кухня славится своей простотой и использованием свежих сезонных ингредиентов.

В Риме есть множество ресторанов, тратторий и остерий, где можно насладиться традиционной римской кухней. Вот несколько рекомендаций:

Trattoria da Enzo al 29 – небольшой ресторанчик с аутентичной римской кухней;

Roscioli – гастрономический бутик с рестораном, где можно попробовать самые лучшие продукты из всей Италии;

Pizzeria Ai Marmi – пиццерия, известная своей тонкой и хрустящей пиццей;

Gelateria La Romana – одна из лучших джелатерий в Риме;

Rifugio Romano;

Romeow Cat Bistrot;

Armando al Pantheon;

Felice a Testaccio.

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