Самый простой пирог из лаваша без заморочки: готовится всего тридцать минут
Лаваш – универсальное основание для разнообразных блюд. Из такого продукта можно делать разнообразные пирожки, запеканки, домашнюю шаурму. Преимущество в том, что вам не придется месить тесто – стоит выбрать любимую начинку.
Идея приготовления ленивого пирога из лаваша опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Запекается блюдо максимум 30 минут.
Ингредиенты:
- молоко 2,5% – 300 мл.
- сыр кисломолочный – 350 г
- яйца – 4 шт.
- сыр моцарелла (или другой, хорошо плавящийся) – 300 г
- лаваш – 350-380 г
Способ приготовления:
1. В посуду положить кисломолочный творог, яйца, молоко и натереть моцареллу.
2. Все сбить блендером, но не совсем до однородности.
3. Добавить лаваш кусочками, хорошо вымешать и положить в форму смазанную маслом (если силиконовая, то смазывать не нужно).
4. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 30 минут.
5. Подавать как в горячем, так и в холодном виде.
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