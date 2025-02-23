Как приготовить идеальную лазанью дома: используйте секретный ингредиент
Для кого-то мысль о приготовлении лазаньи может быть немного пугающей, но это не обязательно. Рецепт этого блюда не сложен, но его этапы могут занять немало вашего времени.
Чтобы приготовить "лучшую лазанью", шеф-повар Бен Липпет из Mob рекомендует добавить к рецепту один ингредиент из вашего холодильника, о котором вы бы даже не подумали, пишет Express.
По его словам, этим "секретным ингредиентом" является молоко, поскольку оно размягчает мясо. Итак, в нем следует замочить говядину перед измельчением на фарш для этого блюда.
Ингредиенты (на восемь порций)
Для рога:
- 800 г говяжьего фарша
- Две луковицы
- Две морковки
- Две палочки сельдерея
- 25 г розмарина
- Один зубчик чеснока
- 25 г чабреца
- Пять лавровых листьев
- 250 мл красного вина
- Один литр куриного бульона
- 400 г консервированных помидоров
- 300 мл молока
- Оливковое масло
- Соль
- Перец
Для бешамеля
- 100 г сливочного масла
- 100 г обыкновенной муки
- Один литр молока
- Одна чайная ложка молотого мускатного ореха
- Пармезан
- Соль
- Перец
Для лазаньи:
- 600 г свежих листьев для лазаньи
- 250 г сыра моцарелла
- 25 г петрушки
- 30 г пармезана.
Способ приготовления
1. Начните с включения духовки на 150°C и разогрейте большую жаропрочную кастрюлю на сильном огне, пока не станет горячей, затем добавьте одну-две столовые ложки оливкового масла и выложите говяжий фарш.
2. Пока говядина обжаривается, добавьте лук, морковь и сельдерей в кухонный комбайн и взбейте в мелко нарезанную пасту. Натрите чеснок. Свяжите травы в небольшой пучок и отложите.
3. Когда говядина подрумянится, извлеките ее из сковороды и добавьте овощную смесь. Посолите и варите 13-15 минут на среднем огне. Теперь добавьте говядину в сковороду и добавьте вино.
4. Затем добавьте пучок трав и влейте куриный бульон, консервированные помидоры и молоко. Доведите до кипения, накройте крышкой и поставьте в духовку на два с половиной-три часа.
5. Тем временем приготовьте бешамель. На среднем огне растопите сливочное масло в кастрюле и добавьте муку. Взбейте вместе и варите одну-две минуты, пока не станет пахнуть печеньем. Теперь постепенно взбивайте молоко. Добавив все молоко, доведите до кипения и приправьте солью, перцем и мускатным орехом. Снимите с огня и взбейте тертый пармезан. Накройте и отложите.
6. Извлеките рагу из духовки и приправьте по вкусу солью и перцем. Отложите пока в сторону.
7. Доведите кастрюлю с подсоленной водой до кипения и бланшируйте листы для лазаньи в течение одной минуты, прежде чем добавить в ледяную воду. Крупно натрите моцареллу, мелко нашинкуйте петрушку и мелко натрите пармезан.
8. Увеличьте температуру духовки до 200С. Возьмите блюдо для лазаньи и начните выкладывать слои. Начните с тонкого слоя рагу, затем пасты, затем бешамеля, усыпанного тертой моцареллой, петрушкой и пармезаном, затем пасты, затем рагу. Повторяйте, пока не будут использованы все ингредиенты.
9. Завершите верхний слой бешамелем, моцареллой и пармезаном и снова поставьте его в духовку на 35-40 минут. Затем дайте отдохнуть минимум 15 минут, прежде чем порезать и подавать.
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