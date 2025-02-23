Как приготовить идеальную лазанью дома: используйте секретный ингредиент

Для кого-то мысль о приготовлении лазаньи может быть немного пугающей, но это не обязательно. Рецепт этого блюда не сложен, но его этапы могут занять немало вашего времени.

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Чтобы приготовить "лучшую лазанью", шеф-повар Бен Липпет из Mob рекомендует добавить к рецепту один ингредиент из вашего холодильника, о котором вы бы даже не подумали, пишет Express.

По его словам, этим "секретным ингредиентом" является молоко, поскольку оно размягчает мясо. Итак, в нем следует замочить говядину перед измельчением на фарш для этого блюда.

Ингредиенты (на восемь порций)

Для рога:

800 г говяжьего фарша

Две луковицы

Две морковки

Две палочки сельдерея

25 г розмарина

Один зубчик чеснока

25 г чабреца

Пять лавровых листьев

250 мл красного вина

Один литр куриного бульона

400 г консервированных помидоров

300 мл молока

Оливковое масло

Соль

Перец

Для бешамеля

100 г сливочного масла

100 г обыкновенной муки

Один литр молока

Одна чайная ложка молотого мускатного ореха

Пармезан

Соль

Перец

Для лазаньи:

600 г свежих листьев для лазаньи

250 г сыра моцарелла

25 г петрушки

30 г пармезана.

Способ приготовления

1. Начните с включения духовки на 150°C и разогрейте большую жаропрочную кастрюлю на сильном огне, пока не станет горячей, затем добавьте одну-две столовые ложки оливкового масла и выложите говяжий фарш.

2. Пока говядина обжаривается, добавьте лук, морковь и сельдерей в кухонный комбайн и взбейте в мелко нарезанную пасту. Натрите чеснок. Свяжите травы в небольшой пучок и отложите.

3. Когда говядина подрумянится, извлеките ее из сковороды и добавьте овощную смесь. Посолите и варите 13-15 минут на среднем огне. Теперь добавьте говядину в сковороду и добавьте вино.

4. Затем добавьте пучок трав и влейте куриный бульон, консервированные помидоры и молоко. Доведите до кипения, накройте крышкой и поставьте в духовку на два с половиной-три часа.

5. Тем временем приготовьте бешамель. На среднем огне растопите сливочное масло в кастрюле и добавьте муку. Взбейте вместе и варите одну-две минуты, пока не станет пахнуть печеньем. Теперь постепенно взбивайте молоко. Добавив все молоко, доведите до кипения и приправьте солью, перцем и мускатным орехом. Снимите с огня и взбейте тертый пармезан. Накройте и отложите.

6. Извлеките рагу из духовки и приправьте по вкусу солью и перцем. Отложите пока в сторону.

7. Доведите кастрюлю с подсоленной водой до кипения и бланшируйте листы для лазаньи в течение одной минуты, прежде чем добавить в ледяную воду. Крупно натрите моцареллу, мелко нашинкуйте петрушку и мелко натрите пармезан.

8. Увеличьте температуру духовки до 200С. Возьмите блюдо для лазаньи и начните выкладывать слои. Начните с тонкого слоя рагу, затем пасты, затем бешамеля, усыпанного тертой моцареллой, петрушкой и пармезаном, затем пасты, затем рагу. Повторяйте, пока не будут использованы все ингредиенты.

9. Завершите верхний слой бешамелем, моцареллой и пармезаном и снова поставьте его в духовку на 35-40 минут. Затем дайте отдохнуть минимум 15 минут, прежде чем порезать и подавать.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить ленивую лазанью.

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