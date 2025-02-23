Что делать в Копенгагене: интересная инструкция для туристов

Копенгаген – это город, объединяющий современный ритм мегаполиса со сказочными улочками, историческими замками и живописными каналами. Здесь гармонично сочетаются история и современность, роскошные дворцы и экологический урбанизм, а местные жители знают секрет настоящего хюге – искусства жить в гармонии и удовольствии.

Видео дня

Во время отдыха в Копенгагене можно насладиться средневековой архитектурой, посетить старинный район Нюхавн с цветными домиками на берегу канала, увидеть легендарную статую Русалочки или прогуляться по роскошным королевским садам. Издание LonelyPlanet рассказало, что обязательно стоит увидеть в Копенгагене.

Прогулка по набережной

Копенгаген привлекает своим расположением у гавани и разветвленной сетью каналов. Одним из самых известных мест является Нюхавн – яркая набережная с историческими красочными зданиями и пришвартованными старинными кораблями. Пройтись по набережной – один из лучших бесплатных способов насладиться атмосферой города, который в целом считается достаточно дорогим.

Совет: от Нюхавна следует отправиться к знаменитой статуе Русалочки – символу Копенгагена, созданному по мотивам сказки Ганса Кристиана Андерсена.

Почувствуйте королевское величие

Дания сохранила одну старейших монархий в мире – ее история насчитывает более 1000 лет. Во время пребывания в Копенгагене вы сможете увидеть резиденцию короля Фредерика X и королевы Марии – дворец Амалиенборг. Это элегантный комплекс из четырех построек, расположенных вокруг просторной площади, где возвышается купол Мраморной церкви.

Королевская лейб-гвардия Den Kongelige Livgarde круглосуточно охраняет дворец, а ежедневно в полдень происходит торжественная смена караула. В одном из корпусов расположен музей, посвященный монархам Дании с XIX века до настоящего времени, где можно увидеть коллекцию драгоценностей Фаберже.

Еще одним знаковым местом является замок Розенборг (Rosenborg Slot), построенный в 1606-1633 годах. Его комнаты украшены историческими экспонатами, включая коронационные троны Дании, а в сокровищнице замка сохраняются потрясающие королевские драгоценности.

Прогулка по каналам на лодке

Чтобы увидеть Копенгаген с другого ракурса, следует отправиться в водное путешествие по городу – на лодке или каяке.

Местные компании предлагают частные туры на небольших лодках до 12 человек, где подают напитки, создавая атмосферу непринужденного общения. GoBoat позволяет взять напрокат электрическую лодку и самостоятельно стать ее капитаном, наслаждаясь путешествием в гавани.

Музеи Копенгагена

Окунитесь в тысячелетнюю историю страны в Национальном музее (Nationalmuseet), которая имеет замечательную коллекцию, включающую бронзовую колесницу и руны викингов. Экспозиция "Истории Дании" дает полное представление о жизни и традициях страны от эпохи Возрождения до современности.

Музей Копенгагена (Københavns Museum) знакомит с историей города, а также включает интерактивные инсталляции, оживляющие прошлое.

Вкусы скандинавской кухни

С начала 2000-х годов Копенгаген стал центром новой скандинавской кухни, получившей мировую известность. Сегодня в центре города расположено 16 ресторанов, награжденных звездами Мишлен, и еще около 20 заведений, которые попали в рекомендации этого престижного гида.

Стоит попробовать традиционные бутерброды на ржаном хлебе с разнообразными начинками, такими как мясо, соленые огурцы и сыр, а также отведать выпечку в историческом Sankt Peders Bageri & Konditori. Можно прогуляться по рынку Torvehallerne и заглянуть в pølsevogn – фургон с хот-догами в датском стиле.

Для любителей шопинга

Strøget – одна из самых длинных пешеходных торговых улиц в мире, где можно найти все: от сувенирных магазинов до международных дизайнерских брендов. Здесь также расположены именитые магазины, такие как Royal Copenhagen и Georg Jensen, а также знаменитые магазины Hay House и Stilleben. Посетите Illums Bolighus, чтобы ознакомиться с ассортиментом датских брендов и купить стильные сувениры.

Сады Тиволи

Парк развлечений Сады Тиволи открылся более 180 лет назад. Это сказочное сочетание садов, павильонов, аттракционов и шоу. Дети могут путешествовать в другие страны через китайскую пагоду, мавританский дворец и футуристические скульптуры. Кроме того, здесь часто проводятся фейерверки, театральные представления и концерты, что делает Тиволи важным элементом культурной жизни города.

Современные районы города

Копенгаген известен не только историческими достопримечательностями, но и современными районами, которые пользуются популярностью среди местных жителей. Уделите время исследованию атмосферных районов Рефшалеен и Норребро.

Совершите велопрогулку в Refshaleøen, насладитесь кофе и круасаном в La Banchina, посетите городской сад Лилль или Оэнс Хаве, а затем отправляйтесь на шоппинг на популярную улицу Jægersborggade в Норребро. Здесь также находится Coffee Collective – идеальное место для кофе, и Mikkeller & Friends, где варят собственное крафтовое пиво.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какую страну признали чистейшей в Европе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.