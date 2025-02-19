Европейскую 'жемчужину' назвали самой чистой страной мира

Эстония признана европейской столицей с чистым воздухом и наименьшими выбросами углекислого газа. Согласно отчету The Air We Breathe, проведенному World Population Review, Эстония стала лучшим городом с экологической точки зрения.

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Так что если вы хотите прогуляться по уютному и атмосферному средневековому городу без толп туристов, стоит выбрать Таллин. Детали рассказало издание Express.

Индекс экологической эффективности рассматривает такие факторы как выбросы парниковых газов, CO2, метана, внедрение экологической политики и высадки лесов, использование возобновляемых источников энергии.

Анализ показал, что в Эстонии самый чистый воздух и самый высокий глобальный EPI – 75,3.

Среди других европейских стран в этом списке оказались Люксембург (75), Германия (74,6), Финляндия (73,7), Великобритания (72,7), Швеция (70,5), Норвегия (70), Австрия (69), Швейцария (68) и Дания (67,9).

Таллин известен хорошо сохранившимся средневековым Старым городом, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Извилистые мощеные улочки, старинные постройки и величественные церкви создают атмосферу, переносящую в прошлые века.

Старый город фактически состоит из двух отдельных частей: Верхнего города, или Тоомпеа, где расположено эстонское правительство, заседавшее в красивом средневековом розовом доме Стенбока и 800-летнем замке Тоомпеа и Нижнего города.

Замок Тоомпеа – один из самых древних и крупнейших архитектурных комплексов Эстонии, расположенный в юго-западной части одноименного холма в центре Таллина. Первое укрепление было построено еще в XI веке, однако замок претерпел многочисленные перестройки и расширения на протяжении истории.

Таллин расположен на берегу Балтийского моря, что делает его прекрасным местом для отдыха на природе. В городе есть парки, пляжи и другие зеленые зоны, где можно насладиться красотой природы.

Следует также посетить:

Ратушную площадь – это центральная площадь Старого города, где проводятся различные мероприятия и ярмарки;

церковь Святого Олафа – одну из самых высоких церквей в Европе, с ее смотровой площадки открывается великолепный вид на город.

Дворец Кадриорг и большой парк рядом;

музей KUMU с работами эстонских и зарубежных художников;

морской музей Lennusadam, в котором представлены разные корабли и другие экспонаты, связанные с морем.

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