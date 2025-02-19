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Европейскую "жемчужину" назвали самой чистой страной мира

Алина Милсент
NewsLife
2 минуты
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Европейскую 'жемчужину' назвали самой чистой страной мира

Эстония признана европейской столицей с чистым воздухом и наименьшими выбросами углекислого газа. Согласно отчету The Air We Breathe, проведенному World Population Review, Эстония стала лучшим городом с экологической точки зрения.

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Так что если вы хотите прогуляться по уютному и атмосферному средневековому городу без толп туристов, стоит выбрать Таллин. Детали рассказало издание Express.

Европейскую "жемчужину" назвали самой чистой страной мира

Индекс экологической эффективности рассматривает такие факторы как выбросы парниковых газов, CO2, метана, внедрение экологической политики и высадки лесов, использование возобновляемых источников энергии.

Анализ показал, что в Эстонии самый чистый воздух и самый высокий глобальный EPI – 75,3.

Среди других европейских стран в этом списке оказались Люксембург (75), Германия (74,6), Финляндия (73,7), Великобритания (72,7), Швеция (70,5), Норвегия (70), Австрия (69), Швейцария (68) и Дания (67,9).

Таллин известен хорошо сохранившимся средневековым Старым городом, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Извилистые мощеные улочки, старинные постройки и величественные церкви создают атмосферу, переносящую в прошлые века.

Европейскую "жемчужину" назвали самой чистой страной мира
Европейскую "жемчужину" назвали самой чистой страной мира

Старый город фактически состоит из двух отдельных частей: Верхнего города, или Тоомпеа, где расположено эстонское правительство, заседавшее в красивом средневековом розовом доме Стенбока и 800-летнем замке Тоомпеа и Нижнего города.

Замок Тоомпеа – один из самых древних и крупнейших архитектурных комплексов Эстонии, расположенный в юго-западной части одноименного холма в центре Таллина. Первое укрепление было построено еще в XI веке, однако замок претерпел многочисленные перестройки и расширения на протяжении истории.

Европейскую "жемчужину" назвали самой чистой страной мира

Таллин расположен на берегу Балтийского моря, что делает его прекрасным местом для отдыха на природе. В городе есть парки, пляжи и другие зеленые зоны, где можно насладиться красотой природы.

Европейскую "жемчужину" назвали самой чистой страной мира
Европейскую "жемчужину" назвали самой чистой страной мира

Следует также посетить:

  • Ратушную площадь – это центральная площадь Старого города, где проводятся различные мероприятия и ярмарки;
  • церковь Святого Олафа – одну из самых высоких церквей в Европе, с ее смотровой площадки открывается великолепный вид на город.
  • Дворец Кадриорг и большой парк рядом;
  • музей KUMU с работами эстонских и зарубежных художников;
  • морской музей Lennusadam, в котором представлены разные корабли и другие экспонаты, связанные с морем.

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