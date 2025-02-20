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Ленивый штрудель с творогом и черникой: вкусный и легкий десерт

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
138
Ленивый штрудель с творогом и черникой: вкусный и легкий десерт

Штрудель – традиционный австрийский десерт, изготовленный из тонкого, почти прозрачного теста с большим количеством начинки. Он идеально сочетается с мороженым и подается в теплом виде.

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Фудблогер Анастасия Редько в Instagram рассказала, как приготовить штрудель, когда нет желания работать с тестом. Она использовала уже готовое фило тесто, из которого создала настоящий кулинарный шедевр.

Ленивый штрудель с творогом и черникой: вкусный и легкий десерт

Ингредиенты

  • Листья теста фило – 4 шт.
  • Кисломолочный сыр – 400 гр.
  • Сахар – по вкусу
  • Черника – по вкусу
  • Яйца – 2 шт.
  • Крахмал

Способ приготовления

1. Творог смешать с одним яйцом и сахаром.

2. На два листа тесто фило выложить творожную начинку.

Ленивый штрудель с творогом и черникой: вкусный и легкий десерт

3. Чернику смешать с крахмалом, чтобы каждая ягодка была в нем.

4. Выложить чернику на творожную массу. Свернуть в рулет.

5. Снова взять два листа фило, выложить творожную начинку, сверху чернику.

6. Готовый первый рулет, выложить на фило и продолжить скручивать.

Ленивый штрудель с творогом и черникой: вкусный и легкий десерт

7. Смазать штрудель взбитым яйцом и отправить выпекаться в течение 40-50 мин при 170 градусах.

8. Охлажденный штрудель присыпать сахарной пудрой.

Ленивый штрудель с творогом и черникой: вкусный и легкий десерт

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