В Европе строят мини-дубай: где будет расположен комплекс

На месте бывшего афинского аэропорта, закрытого в 2001 году, началось строительство масштабного проекта. Эллиникон должен стать современным центром с роскошными апартаментами, зелеными зонами, ресторанами и местами для отдыха.

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Проект предполагает создание экологического пространства, где разместится первый в Греции небоскреб и огромный торговый центр площадью 100 000 кв.м, из которых 30 000 кв.м отведут под парки и рекреационные зоны. Основная идея – объединить шоппинг, работу, развлечения и отдых в одном месте. Детали рассказало издание Express.

По прогнозам компании Lamda Development, реализующей проект, Эллиникон будет привлекать более 1 миллиона туристов ежегодно и принесет экономике Греции доходы в размере €14 млрд. Генеральный директор компании Одиссеас Атанасиу подчеркнул, что, несмотря на глобальные экономические трудности, работы идут по графику, и первый этап завершится в 2026 году.

Башня Riviera Tower, первый и самый высокий жилой небоскреб в Греции со 170 апартаментами, уже полностью распродана. Эксклюзивные виллы Cove Villas, расположенные на первой линии, объединяют городской комфорт со спокойствием морского побережья.

Проект называют "мини-Дубай", что вызвало противоречивые реакции среди местных жителей. Афинянка Пеппи Колякаку считает, что это будет "пространство для супербогатых", которое будет недоступно для обычных греков.

А другой житель Афин, Антонис Теодорос, поддерживает идею и видит в ней возможность сделать город более похожим на Лас-Вегас или Майами.

К 2037 году, по подсчетам, Эллиникон создаст 80 тысяч новых рабочих мест, что сделает его одним из самых масштабных урбанистических проектов в Европе.

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