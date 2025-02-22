Смена поколений во вселенной Marvel: 'Мстителей' возглавит Уилсон, а Дауни-младший выступит против команды

Стив Роджерс, сыгранный Крисом Эвансом, в течение многих лет возглавлял команду супергероев в рамках "Саги бесконечности". Однако в следующих эпизодах проекта его место займет новый Капитан Америка — Сэм Уилсон, в исполнении Энтони Маки. Официальное подтверждение этому дал режиссер "Капитан Америка: Чудесный новый мир" Джулиус Она. По его словам, картина закрепит статус Уилсона как нового лидера "Мстителей" и подготовит его к будущим испытаниям.

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Что еще изменится в популярной франшизе, и когда состоится премьера картины, рассказывает OBOZ. UA

Главный антагонист нового фильма

В предстоящих проектах Уилсону предстоит столкнуться с серьезными противниками. В фильме "Капитан Америка: Чудесный новый мир" ему противостоят Красный Халк (Харрисон Форд) и Доктор Дум (Роберт Дауни-младший).

Это решение вызывает большой интерес, ведь ранее Дауни был неотъемлемой частью киновселенной Marvel в роли Тони Старка, пожертвовавшим собой ради победы над Таносом. Детали его появления в новом образе пока держатся в секрете, но по комиксам Доктор Дум — один из самых могущественных злодеев, главный враг "Фантастической четверки".

В новом фильме команда супергероев, вероятно, столкнется с ним в полном составе, включая персонажей Педро Паскаля, Ванессы Кирби, Джозефа Куина и Эбона Мосс-Бакрака (по крайней мере в "Судном дне")

Ожидаемые герои и даты выхода

Кроме Уилсона, в новых фильмах, по слухам, появится Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч), а Капитан Марвел (Бри Ларсон) присоединится к команде, чтобы помочь справиться с новой угрозой. Возможно также возвращение Человека-паука (Том Холланд), но официального подтверждения пока нет.

Премьера фильма "Капитан Америка: Чудесный новый мир" состоится 13 февраля, а "Мстители: Судный день" выйдет на экраны в мае 2026 года.

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