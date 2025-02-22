Где хранить помидоры, чтобы они не превратились в кашу: неожиданное место

Помидор – универсальный продукт, который может быть одновременно ингредиентом многих вкусных блюд: от салатов до супов и пицц. Но часто мы разочаровываемся, разрезав его и обнаружив, что он смягчился.

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Мягкие помидоры не подходят для приготовления пищи, поскольку иногда это может быть признаком того, что плоды испортились. Оказывается, самой распространенной причиной быстрой порчи является неправильное хранение. Поэтому пользовательница Лотти Далзил в TikTok поделилась в видео несколькими полезными советами по хранению овощей, о которых вы могли не знать.

Поскольку помидоры часто хранятся в холодильнике в супермаркете, вы можете подумать, что дома следует делать так же. Но, как отмечает эксперт, именно это может служить причиной быстрой порчи продукта.

Как оказалось, эти овощи лучше хранить при комнатной температуре для оптимальной свежести.

Это связано с тем, что помидоры содержат фермент, реагирующий на низкие температуры, заставляя клеточные мембраны разрушаться. Помидоры могут извлекать вкус из других фруктов или овощей, которые хранятся рядом с ними в холодильнике, что приводит к неприятному вкусу.

Однако если вы использовали только половину помидора, а остальное хотите оставить на потом, ее все же стоит спрятать в холодильник.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что делать, чтобы помидоры не гнили.

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