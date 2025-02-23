Что празднуют 23 февраля в Украине: все об этом дне
23 февраля в народе отмечают мясопустное воскресенье. Верующие чтят память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского, преподобных Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея, Зевина, Полихрония, другого Моисея и Дамиана, отшельников сирийских. Именины сегодня празднуют Валентины, Анны, Галины, Прохоры, Симоны, Антоны, Аркадии.
В мире отмечается День Пиноккио, День дизельного двигателя, Всемирный день взаимопонимания и мира, Международный день печенья для собак и День игры в теннис. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 23 февраля
Третье воскресенье подготовительного периода перед Великим постом в православном календаре называется Мясопустным. Этот день имеет глубочайшее духовное значение для верующих. Он напоминает о Страшном суде и призывает к покаянию и праведной жизни. В этот день также принято вспоминать умерших родственников и молиться о них. Мясопустное воскресенье является последним днем перед Великим постом, когда можно есть мясо. Поэтому в этот день традиционно готовят мясные блюда, такие как борщ, холодец, колбасы и другие.
23 февраля по новому стилю чтят память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского, преподобных Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея, Зевина, Полихрония, другого Моисея и Дамиана, отшельников сирийских.
Святой Поликарп был учеником апостола Иоанна Богослова и епископом Смирны во II веке. Он известен своим мужественным исповеданием веры и мученической смертью. Поликарп был приговорен к смерти за отказ поклониться римским богам. Его сожгли на костре, но огонь не причинил ему вреда. Тогда его заколол воин.
В этот день также почитается память многих преподобных отшельников, живших в Сирии и прославившихся своими подвигами и благочестивой жизнью. Среди них – Иоанн, Антиох, Антонин, Моисей, Зевин, Полихроний, другой Моисей и Дамиан. Эти святые отдали свою жизнь служению Богу и стали примером для многих поколений христиан.
День дизельного двигателя отмечается ежегодно 23 февраля. Этот день посвящен памяти изобретателя дизельного двигателя – Рудольфа Дизеля. Немецкий инженер работал над созданием двигателя внутреннего сгорания, который имел бы большую эффективность и меньшие потери энергии, чем существующие в то время двигатели. В 1892 году он получил патент на свое изобретение, а в 1897 году был создан первый действующий прототип дизельного двигателя.
Ежегодно 23 февраля отмечается Всемирный день взаимопонимания и мира. Этот день имеет особое значение, ведь именно 23 февраля 1905 был основан первый клуб "Ротари" в Чикаго, США. Эта организация объединила людей разных профессий и национальностей для содействия миру, взаимопониманию и благотворительности.
23 февраля – День игры в теннис. Этот вид спорта имеет богатую историю, которая уходит своими корнями в XII век. Сначала у него играли в монастырях, а затем он стал популярен среди аристократии. Со временем теннис превратился в профессиональный вид спорта, привлекающий миллионы зрителей по всему миру.
День Пиноккио отмечают каждый год 23 февраля, что связано с годовщиной выхода одноименного фильма Диснея 1940 года.
Также 23 февраля – Международный день печенья для собак, а значит прекрасная возможность побаловать своих четырехлапых друзей вкусным и полезным лакомством. Первое специальное лакомство для собак появилось еще в середине XIX века. Американский предприниматель Джеймс Спратт, вдохновившись остатками сухарей на корабле, разработал рецепт первого собачьего бисквита.
Исторические события 23 февраля
- 303 – римский император Диоклетиан приказал уничтожить христианскую церковь в Никомидии, что дало начало восьми годам Диоклетианского преследования.
- 1455 – традиционная дата издания Библии Гутенберга, первой западной книги, опубликованной подвижным типом.
- 1863 – британские путешественники объявили об открытии ими источников реки Нил.
- 1886 – американец Чарльз Голл электролитическим методом получил алюминий.
- 1893 – немецкий инженер Рудольф Дизель получил патент на созданный им двигатель.
- 1927 – немецкий физик-теоретик Вернер Гейзенберг написал письмо коллеге-физику Вольфгангу Паули, в котором впервые описывает свой принцип неопределенности.
- 1941 – Плутоний впервые изготовлен и выделен доктором Гленном Теодором Сиборгом.
- 2010 – неизвестные преступники залили более 2,5 миллиона литров дизельного топлива и других углеводородов в реку Ламбро, в северной Италии, что привело к экологической катастрофе.
- 2014 – Виктор Янукович сбежал в Россию.
- 2019 – Atlas Air Flight 3591 врезался в Тринити Бэй близ Анауака, штат Техас. Все три человека на борту погибли.
Кто родился 23 февраля
- 1840 – Карл Менгер, основатель австрийской школы экономики.
- 1842 – Эдуард Гартман, немецкий философ-идеалист.
- 1850 – Сезар Риц, швейцарский предприниматель, построивший гостиницу в Париже, имя Ритц стало синонимом элегантности и роскоши.
- 1878 – Казимир Малевич, художник-авангардист.
- 1883 – Виктор Флеминг, американский кинорежиссер, лауреат "Оскара" ("Змеянные ветром", "Волшебник страны Оз").
- 1909 – Николай Шпак, украинский поэт и переводчик, партизан.
- 1925 – Елизавета Чавдар, украинская певица, педагог.
- 1954 – Виктор Ющенко, президент Украины (2005–10).
- 1983 – Эмили Блант, английская актриса.
- 1994 – Дакота Феннинг, американская актриса.
В этот день умерли:
- 1603 – Франсуа Виет, французский математик, основавший алгебру как науку о преобразовании выражений, о решении уравнений в общем виде.
- 1855 – Карл Фридрих Гаусс, немецкий математик, физик.
- 1908 – Фридрих Эсмарх, немецкий хирург, один из пионеров асептики и антисептики.
- 1917 – Жан Гастон Дарбу, французский математик.
- 1918 – Номан Челебиджихан, лидер крымскотатарского народа.
- 1957 – Даниил Скоропадский, украинский политик и общественный деятель.
- 1974 – Джордж ван Бисбрук, бельгийско-американский астроном.
- 2011 – Александр Токарь, украинский радиожурналист, писатель, телерадиоведущий, исследователь украинских народных обычаев и обрядов.
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