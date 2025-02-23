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Идеальный овсяноблин для завтрака: как приготовить без труда
Овсяноблин на завтрак – это всегда хорошая идея. Он не только питателен, но и очень вкусен, особенно если использовать сбалансированную и правильную начинку.
Как приготовить овсяноблин и не приложить много усилий, в Instagram рассказала фудблогер с ником alice.hii. Он идеально сочетается с творогом и бананом, что делает блюдо еще вкуснее.
Ингредиенты
- Овсянка – 50 гр.
- Банан – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Кисломолочный творог
- Сгущенка
Способ приготовления
1. К овсянке добавляем яйцо и половину банана. Разминаем вилкой и перемешиваем.
2. Обжариваем на сухой сковороде в течение 3-4 мин. с каждой стороны.
3. На половину блинчика выкладываем сыр и вторую половину банана, нарезанную кружочками.
4. Накрываем второй половиной блина, поливаем сгущенкой и подаем к столу.
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