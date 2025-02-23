Идеальный овсяноблин для завтрака: как приготовить без труда

Овсяноблин на завтрак – это всегда хорошая идея. Он не только питателен, но и очень вкусен, особенно если использовать сбалансированную и правильную начинку.

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Как приготовить овсяноблин и не приложить много усилий, в Instagram рассказала фудблогер с ником alice.hii. Он идеально сочетается с творогом и бананом, что делает блюдо еще вкуснее.

Ингредиенты

Овсянка – 50 гр.

Банан – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Кисломолочный творог

Сгущенка

Способ приготовления

1. К овсянке добавляем яйцо и половину банана. Разминаем вилкой и перемешиваем.

2. Обжариваем на сухой сковороде в течение 3-4 мин. с каждой стороны.

3. На половину блинчика выкладываем сыр и вторую половину банана, нарезанную кружочками.

4. Накрываем второй половиной блина, поливаем сгущенкой и подаем к столу.

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