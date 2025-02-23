УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Идеальный овсяноблин для завтрака: как приготовить без труда

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
300
Идеальный овсяноблин для завтрака: как приготовить без труда

Овсяноблин на завтрак – это всегда хорошая идея. Он не только питателен, но и очень вкусен, особенно если использовать сбалансированную и правильную начинку.

Видео дня

Как приготовить овсяноблин и не приложить много усилий, в Instagram рассказала фудблогер с ником alice.hii. Он идеально сочетается с творогом и бананом, что делает блюдо еще вкуснее.

Идеальный овсяноблин для завтрака: как приготовить без труда

Ингредиенты

  • Овсянка – 50 гр.
  • Банан – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Кисломолочный творог
  • Сгущенка

Способ приготовления

1. К овсянке добавляем яйцо и половину банана. Разминаем вилкой и перемешиваем.

Идеальный овсяноблин для завтрака: как приготовить без труда

2. Обжариваем на сухой сковороде в течение 3-4 мин. с каждой стороны.

Идеальный овсяноблин для завтрака: как приготовить без труда

3. На половину блинчика выкладываем сыр и вторую половину банана, нарезанную кружочками.

4. Накрываем второй половиной блина, поливаем сгущенкой и подаем к столу.

Идеальный овсяноблин для завтрака: как приготовить без труда

На OBOZ.UA есть много рецептов завтраков: