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Как необычно приготовить яйца: вкусный рецепт сытного шотландского блюда

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
162
Как необычно приготовить яйца: вкусный рецепт сытного шотландского блюда

Яйца по-шотландски – это оригинальное, сытное и вкусное блюдо, которое имеет необычный вид. Оно представляет собой яйца, завернутые в фарш и панировочные сухари с сохранением формы. Это блюдо можно подавать на завтрак, или даже вместо основного.

Видео дня

Как приготовить яйца по-шотландски так, чтобы они точно поразили всех, в Instagram рассказала фудблогер с ником anny cooking. Оказывается, ничего сложного в этом нет.

Как необычно приготовить яйца: вкусный рецепт сытного шотландского блюда

Ингредиенты на 5 яиц

  • Яйца – 5 шт.
  • Фарш – 500 гр.
  • Петрушка
  • Зеленый лук
  • Соль – 1,5 ч.л.
  • Перец молотый – ½ ч.л.
  • Чеснок
  • Паприка

Ингредиенты для панировки

  • Яйцо – 1 шт.
  • Сухари били
  • Мука

Дополнительные ингредиенты

  • Масло для фритюра

Способ приготовления

1. Яйца отправляем в кипяток и провариваем в течение 5 минут. Чистим.

2. В фарш добавляем зелень и специи. Перемешиваем.

Как необычно приготовить яйца: вкусный рецепт сытного шотландского блюда

3. Очищенные яйца посыпаем мукой.

4. Фарш выкладываем на пищевую пленку ровным слоем. Сверху выкладываем яйцо и заворачиваем.

Как необычно приготовить яйца: вкусный рецепт сытного шотландского блюда

5. Панируем изделие в муке, затем в яйце и панировочных сухарях.

6. Жарим во фритюре в течение 4 минут до золотистости.

Как необычно приготовить яйца: вкусный рецепт сытного шотландского блюда

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