Как необычно приготовить яйца: вкусный рецепт сытного шотландского блюда
Яйца по-шотландски – это оригинальное, сытное и вкусное блюдо, которое имеет необычный вид. Оно представляет собой яйца, завернутые в фарш и панировочные сухари с сохранением формы. Это блюдо можно подавать на завтрак, или даже вместо основного.
Как приготовить яйца по-шотландски так, чтобы они точно поразили всех, в Instagram рассказала фудблогер с ником anny cooking. Оказывается, ничего сложного в этом нет.
Ингредиенты на 5 яиц
- Яйца – 5 шт.
- Фарш – 500 гр.
- Петрушка
- Зеленый лук
- Соль – 1,5 ч.л.
- Перец молотый – ½ ч.л.
- Чеснок
- Паприка
Ингредиенты для панировки
- Яйцо – 1 шт.
- Сухари били
- Мука
Дополнительные ингредиенты
- Масло для фритюра
Способ приготовления
1. Яйца отправляем в кипяток и провариваем в течение 5 минут. Чистим.
2. В фарш добавляем зелень и специи. Перемешиваем.
3. Очищенные яйца посыпаем мукой.
4. Фарш выкладываем на пищевую пленку ровным слоем. Сверху выкладываем яйцо и заворачиваем.
5. Панируем изделие в муке, затем в яйце и панировочных сухарях.
6. Жарим во фритюре в течение 4 минут до золотистости.
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