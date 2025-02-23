Как необычно приготовить яйца: вкусный рецепт сытного шотландского блюда

Яйца по-шотландски – это оригинальное, сытное и вкусное блюдо, которое имеет необычный вид. Оно представляет собой яйца, завернутые в фарш и панировочные сухари с сохранением формы. Это блюдо можно подавать на завтрак, или даже вместо основного.

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Как приготовить яйца по-шотландски так, чтобы они точно поразили всех, в Instagram рассказала фудблогер с ником anny cooking. Оказывается, ничего сложного в этом нет.

Ингредиенты на 5 яиц

Яйца – 5 шт.

Фарш – 500 гр.

Петрушка

Зеленый лук

Соль – 1,5 ч.л.

Перец молотый – ½ ч.л.

Чеснок

Паприка

Ингредиенты для панировки

Яйцо – 1 шт.

Сухари били

Мука

Дополнительные ингредиенты

Масло для фритюра

Способ приготовления

1. Яйца отправляем в кипяток и провариваем в течение 5 минут. Чистим.

2. В фарш добавляем зелень и специи. Перемешиваем.

3. Очищенные яйца посыпаем мукой.

4. Фарш выкладываем на пищевую пленку ровным слоем. Сверху выкладываем яйцо и заворачиваем.

5. Панируем изделие в муке, затем в яйце и панировочных сухарях.

6. Жарим во фритюре в течение 4 минут до золотистости.

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