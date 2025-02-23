Как удалить жир и грязь из фритюрницы за 20 минут: простое домашнее средство

Аэрофритюрницы являются популярными кухонными приборами, но могут быстро покрыться жиром и грязью.

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К счастью, есть простой способ очистить фритюрницы с помощью минимального количества инструментов, включая моющее средство, пищевую соду, универсальное чистящее средство, старую зубную щетку и мягкую губку или тряпку, пишет OBOZ.UA.

Для начала отсоедините аэрофритюрницу от сети после использования и дайте ей полностью остыть, затем извлеките все съемные части и отсоедините составные части.

Очистите каждую часть теплой водой и простым моющим раствором. Используйте мягкую сторону губки или ткани, чтобы не повредить антипригарное покрытие. Обработайте щели корзины, чтобы убедиться, что она тщательно очищена.

Чтобы приготовить раствор для мытья, просто смешайте немного теплой воды с моющим средством, чтобы образовался раствор с пузырьками.

Если есть пригоревшие кусочки пищи, которые нельзя удалить губкой, приготовьте пасту из пищевой соды и воды, и нанесите ее на эти места. Оставьте на 20 минут или, если у вас мало времени, осторожно почистите старой зубной щеткой".

После завершения промойте составные части и дайте им высохнуть, прежде чем поместить их обратно в прибор.

Выполняя более глубокую очистку, имейте в виду, что главный блок аэрофритюрницы нельзя погружать в воду, и его нужно будет очистить вручную.

Воспользуйтесь губкой или тряпкой, смоченной водой и моющим средством или универсальным очистителем, проверьте нагревательную спираль на нижней стороне фритюрницы на наличие пятен жира и грязи.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что один ингредиент может вызвать пожар у фритюрницы.

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