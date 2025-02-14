Назван ингредиент, который может вызвать пожар во фритюрнице

Аэрофритюрницы делают приготовление каждого блюда гораздо легче и быстрее, чем традиционные приборы, но способ приготовления пищи может быть несколько иным.

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Чтобы добавить вашим блюдам насыщенный вкус, вы можете обратиться в свою коллекцию трав и специй, но эксперты предупреждают, что чрезмерное их использование может оказать негативное влияние на прибор, пишет OBOZ.UA.

Чрезмерное использование приправы может стать причиной пожара при использовании аэрофритюрницы. Засорение важных частей может привести к возгоранию гаджета. Также нужно убедиться, что на машине нет лишних приправ, которые в результате могут вызвать накопление грязи.

Вообще, приправы следует добавлять на конечных этапах приготовления пищи в этом приборе потому, что часто они могут обгореть и придать блюду не очень приятный привкус.

Для начала приготовьте овощи с небольшим количеством растительного масла и соли. Масло поможет более равномерно проводить тепло ко всем частям овоща, а соль извлекает влагу, добавляя вкус. Все это обеспечивает более быстрое и равномерное приготовление.

Когда овощи сварятся, покройте их приправами по вашему выбору.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какие продукты нельзя класть во фритюрницу.

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