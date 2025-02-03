Не добавляйте в блюда этот продукт, чтобы не испортить фритюрницу

Использование кулинарных спреев в аэрофритюрницах может повредить прибор и ухудшить качество пищи. Хотя такие спреи позиционируются как здоровая альтернатива обычным маслам, они содержат компонент, способный навредить кухонной технике.

Видео дня

О чем именно идет речь, рассказывает OBOZ. UA.

Какой вредный ингредиент содержится в спреях?

Многие кулинарные спреи содержат лецитин — эмульгатор, помогающий смешивать несмешиваемые ингредиенты и улучшающий текстуру продуктов. Однако для фритюрниц этот компонент опасен. Лецитин постепенно разрушает антипригарное покрытие прибора, что может привести к выделению токсичных веществ в пищу.

Кроме того, лецитин имеет низкую точку дымления, что делает его менее стабильным при высоких температурах, используемых во фритюрницах. Это приводит к загрязнению корзины и поддона, а также к ухудшению вкуса и внешнего вида блюд.

Чем заменить кулинарный спрей?

Чтобы избежать повреждения фритюрницы, лучше отказаться от спреев и использовать натуральные масла с высокой точкой дымления. Например, для этого отлично подойдет масло авокадо, канолы, арахисовое, кунжутное или подсолнечное.

Ранее OBOZ. UA рассказывал, какое масло нельзя использовать во фритюрнице.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA вTelegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.