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Полезный польский салат "Мизерия" из огурцов и сметаны: рецепт очень вкусного и полезного блюда

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
510
Рецепт салата

"Мизерия" – традиционный польский салат из огурцов в сметане. Его подают, как правило, в качестве холодного гарнира к мясу или рыбе. Название салата происходит от французского слова "misère".

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Вкусный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата "Мизерия" из свежих огурцов со сметаной.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • огурец 5 шт
  • зелень пучок
  • соль и перец
  • сметана 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Порежьте кружочками огурцы, мелко зелень.

Ингредиенты для салата

2. Добавьте сметану, посолите, поперчите, перемешайте и можно есть.

Готовый салат

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