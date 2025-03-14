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Полезный польский салат "Мизерия" из огурцов и сметаны: рецепт очень вкусного и полезного блюда
"Мизерия" – традиционный польский салат из огурцов в сметане. Его подают, как правило, в качестве холодного гарнира к мясу или рыбе. Название салата происходит от французского слова "misère".
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата "Мизерия" из свежих огурцов со сметаной.
Ингредиенты:
- огурец 5 шт
- зелень пучок
- соль и перец
- сметана 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Порежьте кружочками огурцы, мелко зелень.
2. Добавьте сметану, посолите, поперчите, перемешайте и можно есть.
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