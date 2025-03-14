Очень тонкие и вкусные яблочные блины: рецепт самого удачного теста от Лизы Глинской

Очень часто блины получаются не тонким и с комочками. Для того, чтобы тесто имело однородную, идеальную структуру, кулинары советуют добавить в тесто растительное масло.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, тонких блинов на молоке, с растительным маслом.

Ингредиенты:

100 г яиц (2 шт.)

500 мл молока

30 мл растительного масла (2 ст. л.)

3 г соли (3/5 ч. л.)

30 г сахара (2 ст. л. с горкой)

200 г муки (10 ст. л. без горки)

2 больших яблока

Способ приготовления:

1. Тесто: объединяем в большой миске: яйца, сахар, половину молока, соль, растительное масло и муку. Перемешиваем венчиком или погружным блендером. Добавляем вторую часть оставшегося молока и снова перемешиваем.

2. Очищаем яблоки от кожуры, натираем на мелкой терке и добавляем в тесто. Перемешиваем и можем жарить блины.

3. Смазываем сковороду тонким слоем масла, выливаем часть теста, когда блинчик станет матовым, переворачиваем и жарим до золотистой корочки. Перекладываем на тарелку и смазываем сливочным маслом.

4. Также сверху можно присыпать тростниковым сахаром.

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