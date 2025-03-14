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Очень тонкие и вкусные яблочные блины: рецепт самого удачного теста от Лизы Глинской

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
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Очень тонкие и вкусные яблочные блины: рецепт самого удачного теста от Лизы Глинской

Очень часто блины получаются не тонким и с комочками. Для того, чтобы тесто имело однородную, идеальную структуру, кулинары советуют добавить в тесто растительное масло. 

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Тонкие блины

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, тонких блинов на молоке, с растительным маслом. 

Рецепт блинов

Ингредиенты:

  • 100 г яиц (2 шт.)
  • 500 мл молока
  • 30 мл растительного масла (2 ст. л.)
  • 3 г соли (3/5 ч. л.)
  • 30 г сахара (2 ст. л. с горкой)
  • 200 г муки (10 ст. л. без горки)
  • 2 больших яблока

Способ приготовления:

1. Тесто: объединяем в большой миске: яйца, сахар, половину молока, соль, растительное масло и муку. Перемешиваем венчиком или погружным блендером. Добавляем вторую часть оставшегося молока и снова перемешиваем.

Приготовление теста

2. Очищаем яблоки от кожуры, натираем на мелкой терке и добавляем в тесто. Перемешиваем и можем жарить блины.

Как правильно приготовить блины с яблоком

3. Смазываем сковороду тонким слоем масла, выливаем часть теста, когда блинчик станет матовым, переворачиваем и жарим до золотистой корочки. Перекладываем на тарелку и смазываем сливочным маслом.

Сахар для блинов

4. Также сверху можно присыпать тростниковым сахаром. 

Готовые блины

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