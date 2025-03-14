Где хранить молоко, чтобы оно долго оставалось свежим: неожиданное место в холодильнике

Оказывается, большинство из нас держит молоко не в том месте, но оно будет оставаться свежим гораздо дольше, если хранить его правильно.

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Келси, эксперт из Alberta Milk, рассказала, что многие совершают большую ошибку, сохраняя молоко в отделении дверцы холодильника. По ее словам, самая теплая зона холодильника находится именно вокруг дверцы, поскольку она постоянно открывается и закрывается, а изменение температуры приводит к тому, что молоко скорее портится, пишет Express.

Чтобы сохранить молоко свежим, лучше всего хранить его на средней полке, где оно будет более холодным и будет иметь более стабильную температуру, посоветовала она.

Обязательно храните молоко в холодильнике вдали от сильно пахучих продуктов, таких как лук, поскольку оно способно поглощать запахи, которые могут испортить вкус.

Ключ к тому, чтобы молоко хранилось дольше, – убедиться, что оно всегда сохраняется при прохладной и постоянной температуре, поэтому не оставляйте его на кухонном столе.

Молоко очень быстро портится, и если хранить его при комнатной температуре, это может способствовать развитию бактерий в картонной упаковке, поэтому его всегда нужно хранить при низкой температуре.

Если молоко оставить на кухне больше двух часов, оно скорее всего испортится, поэтому его лучше выбросить, чтобы не заболеть.

Лучшая температура для хранения молока составляет от 0 до 4°C. Если хранить его при правильной температуре, оно может оставаться свежим до недели дольше обычного.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какое молоко полезнее – сырое или пастеризованное.

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