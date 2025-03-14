Стоит ли покупать ребенку домашнего питомца: топ-5 аргументов 'за'

Эксперты призвали больше семей подумать о том, чтобы завести домашнего питомца, поскольку они могут помочь вашим детям подготовиться ко взрослой жизни.

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Ветеринар, известный как доктор Кортни Кэмпбелл, в новом видео в TikTok назвал причины, почему каждый ребенок должен иметь домашнего питомца.

Социальное взаимодействие

"Независимо от вида, домашние животные просто приносят новый уровень социального взаимодействия между другими людьми и семьей", – пояснил эксперт.

Согласно одному исследованию, опубликованному в 2017 году, есть доказательства связи с повышенной социальной компетентностью, социальными сетями, социальным взаимодействием и поведением в социальных играх у детей, когда они растут с домашними животными в семье.

Самооценка

"Во-вторых, самооценка", – продолжил доктор Кортни. "Отношение ребенка к себе улучшается, когда рядом домашнее животное".

В этом же исследовании также были даны о том, что отношение ребенка к себе и его общая самооценка возросли. Особенно это было заметно для детей подросткового возраста.

Хотя одной из причин этого было снижение чувства одиночества из-за домашних животных, исследователи также утверждали, что это связано с пониженным уровнем стресса, поскольку домашнее животное помогало своим владельцам чувствовать себя менее взволнованно.

Сплоченность

Доктор Кортни объяснил: "Домашние животные охотно реагируют на заботу и внимание, и эта безусловная любовь помогает держать семьи вместе".

Психосоциальная поддержка

"После напряженного дня в школе или на работе восторженное приветствие и такая безоговорочная поддержка – это просто потрясающие ощущения", – объяснил доктор Кортни, сказав, что это также помогает повысить общую самооценку и настроение ребенка.

Согласно исследованиям, дети в неполных семьях имеют значительно более высокий уровень связи с домашними животными, чем в семьях с двумя родителями.

Подготовка к будущему жизненному опыту

Независимо от того, какое домашнее животное вы хотите приобрести, доктор Кортни говорит, что взаимодействие с домашним животным поможет детям подготовиться к жизни.

"Домашние животные просто помогают подготовить детей к дальнейшему жизненному опыту, включая беременность, рождение или даже смерть близкого человека", - пояснил он.

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