Кинолог назвал признаки того, что ваша собака переживает разлуку

Тревога из-за разлуки – это состояние, которое вызывает у собак панику, когда они остаются наедине или расстаются со своими хозяевами.

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Существует несколько причин, почему у собаки может развиться тревога из-за разлуки, и у некоторых это может быть только генетическим фактором, поскольку некоторые породы могут быть более подвержены этому состоянию. Как объяснила Эмма Ли, эксперт по кормлению домашних животных Burns Pet Food, еще одной потенциальной причиной является плохое разведение. Если мать особенно переживала стресс или волновалась, это может в предстоящем отображении на потомстве, пишет Express.

Чрезмерная привязанность к владельцам, травма или серьезные изменения в их образе жизни, включая рождение ребенка или потерю, также могут привести к тревоге от разлуки.

Другие возможные причины включают недостаточную физическую активность или умственную стимуляцию.

Общие признаки и симптомы включают лай или вой, когда животные остаются наедине, и деструктивное поведение, например жевание или разрыв мебели.

Собаки, испытывающие тревогу при разлуке, также могут много бегать и не могут спокойно усидеть. Они также могут неконтролируемо сходить в туалет, несмотря на то, что их приучили дома, и отказываться есть, когда остаются наедине.

Владельцы домашних животных должны убедиться, что они удовлетворяют все потребности собаки, включая физические упражнения, туалет и дрессировку.

Они также должны попытаться создать безопасное пространство для собаки и работать над постепенной десенсибилизацией, одновременно практикуя прибытие и отъезд, устанавливая распорядок дня и рассматривая использование успокаивающих продуктов.

Постепенная десенсибилизация – это техника дрессировки, разработанная для того, чтобы помочь собакам преодолеть страхи и беспокойство путем постепенного подвергания их триггеру.

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