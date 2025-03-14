Какие многолетние цветы посеять, чтобы радовали каждую весну: топ-5

Нет ничего лучше, чем смотреть на свой сад и любоваться разноцветием цветов. Но правильно ухаживать за определенными растениями может быть тяжело.

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К счастью, есть некоторые разновидности многолетних растений (растения, которые цветут весной и летом, отмирают осенью и зимой и возвращаются в следующем году), которые очень выносливы и цветут долго, если за ними правильно ухаживать. Какие из них посеять, чтобы любоваться каждую весну, рассказывает OBOZ.UA.

Гайлардия

По словам экспертов, если вы хотите, чтобы эти потрясающие яркие цветы продолжали цвести, отрежьте головки.

Эти цветы достаточно выносливы. Единственное требование в первом году их выращивания – это регулярный полив для активного роста.

Агастаче

В оттенках красного, розового, кораллового, желтого, белого и фиолетового этот многолетник любят пчелы и бабочки, так что ждите посетителей в вашем саду с лета до начала осени. После того, как окончательно примутся, они также устойчивы к жаре и засухе.

Кореопсис

Эти цветки золотисто-желтого цвета похожи на ромашку. Хотя они могут расти в средних и плохих почвенных условиях, им нужен прямой солнечный свет, чтобы процветать.

Герань многолетняя

Некоторые сорта герани многолетние, поэтому, если вы выберете эти красивые фиолетовые цветы, стоит проверить, какой из них посадить. Если в вашем саду часто случаются горячие точки, их лучше всего разместить в тени в самые теплые часы дня.

Лилейник

Смелые, яркие цветы обязательно украсят любой сад и они представлены в таком количестве цветов, что вы можете выбрать свой любимый.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какие летние цветы следует посадить весной, чтобы они хорошо цвели позже.

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