Топ-3 летних цветов, которые следует посадить весной

Весна – это время, чтобы начать высаживать те летние цветы, которые украсят ваш сад в ближайшие месяцы.

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Эксперты советуют выбирать сорта, которые лучше всего будут развиваться в условиях вашего сада, а также те, за которыми легко ухаживать, пишет OBOZ.UA.

Они также назвали три вида цветов, которые следует посадить уже в марте, чтобы получить яркое цветение летом. Речь идет о георгинах, лилиях и гладиолусах.

Рекомендуется высаживать георгины ранней весной, сначала под укрытием, а когда пройдет вся вероятность заморозков, обычно в конце мая или в июне, их можно перенести или взорвать на улицу.

Так же лилии нужно сажать весной, гладиолусы тоже, так как это позволяет им цвести в течение всего лета.

Если вы позаботитесь об этих цветках сейчас, ваш сад будет процветать, когда температура повысится.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие цветы следует посадить в марте.

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