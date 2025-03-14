Кто будет играть подружку Питера Паркера в 'Человеке-пауке 4': почему не Зендея

Фанаты комиксов Marvel уже привыкли к тому, что в кино подружку Человека-паука Питера Паркера играет Зендея. Однако недавно появились слухи, что в четвертой части истории, главной звездой которой является Том Холланд, его возлюбленную сыграет другая актриса.

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Как пишет издание Dealine, по слухам новую девушку персонажа воплотит актриса из сериала "Очень странные дела" Седи Синк. Впрочем, слухи относительно ее участия во франшизе пока не столь однозначны.

В настоящее время основным предположением относительно Синк является то, что ей достанется роль персонажа Людей Х Джин Грей. Известно, что актриса получила заметную по масштабу роль в фильме "Человек-паук 4", поэтому фанаты не исключают предположения, что она в действительности станет новой любовью Питера. Объясняют это, в частности, тем, что предыдущая часть франшизы "Человек-паук: Нет пути домой" заканчивается тем, что Паркер завершает заклинание доктора Стрэнджа и тем самым стирает свою личность из мира.

Опираясь на этот сценарный ход, можно предположить, что старые герои франшизы будут иметь меньшее значение в следующей части. Также следует ожидать появления в ней новичков.

Пока известно, что и Холланд и его потенциальная экранная партнерша заняты в других крупных проектах. Актер сыграет одну из ведущих ролей в экранизации "Одиссеи", за которую взялся Кристофер Нолан, а Синк в этом году появится в заключительном сезоне "Очень странных дел" от Netflix, где она играет Макс Мэйфилд. Что касается Зендеи, она сейчас занята в производстве продолжения "Дюны" Дэнни Вильнева и озвучит новую героиню в пятой части "Шрэка" – дочь Шрэка и Фионы Фелицию.

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