Киану Ривза не будет? 'Джон Уик 5' официально в разработке

Кинофраншиза боевиков о Джоне Уике вскоре получит продолжение. Студия Lionsgate подтвердила, что работает над пятой частью основной серии фильмов. Однако под вопросом остается участие в них актера Киану Ривза.

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Как пишет издание Comic Book, разработку фильма "Джон Уик 5" подтвердила исполнительная вице-президент и руководитель отдела глобальных продуктов и опыта в Lionsgate Дженефер Браун. По ее словам, эта кинематографическая вселенная продолжает расширяться. "Далее, конечно, у нас "Балерина", наш первый спин-офф фильм, и мы не можем дождаться, когда он выйдет в свет. Конечно, мы объявили, что работаем над пятым фильмом о Джоне Уике. Я думаю, что будут еще спин-офф, сериал, видеоигра", – поделилась она.

При этом Браун добавила, что в пятую часть может не вернуться исполнитель титульной роли Киану Ривз. "[Джон Уик] может быть [мертв]. Мы все затаили дыхание в ожидании", – сказала она.

Ранее сам Ривз говорил, что не вернется к роли наемного убийцы. Однако известно, что он все же появится в этом образе в фильме "Балерина" с Аной де Армас в главной роли.

Оригинальный фильм "Джон Уик" дебютировал в 2014 году, положив начало серии боевиков о компании, руководящей наемными убийцами. На данный момент вышло четыре части франшизы и сериал "Континенталь".

Когда выйдет фильм "Джон Уик 5", пока неизвестно. Похоже, что проект находится на ранних стадиях разработки. Что произойдет с главным персонажем, тоже пока держится в секрете. Премьера первого полнометражного спиноффа, фильма "Балерина" назначена на 6 июня этого года.

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