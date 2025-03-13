Как удалить самые сложные пятна из сидений унитаза за 5 секунд: лайфхак

Пятна на сиденьях унитаза – распространенная проблема. В зависимости от источника эти пятна могут иметь оранжевые, желтые, коричневые или зеленые оттенки.

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После того, как ее неоднократно спрашивали, как вывести пятна из сидений унитаза, профессиональная уборщица Шарлоттапоказала в своем TikTok (@homecleanswithcharlotte), как она избавляется от этой проблемы.

Вместо спрея для чистки пользовательница предпочитает меламиновую губку, которую также называют "волшебной резинкой".

"В моем наборе для чистки у меня всегда есть кусочки этих волшебных резинок. Мне редко нужен целый спонж, поэтому, если их предварительно нарезать или порвать на меньшие кусочки, их легко использовать, не загрязняя целую губку", – пояснила она.

В своем видео Шарлотта начинает с использования салфетки, чтобы почистить сиденье унитаза перед тем, как применить губку.

Потребовалось меньше пяти секунд, чтобы пятна полностью исчезли, когда она потерла губкой загрязненный участок.

По сути, это очень универсальная чистящая губка, которая работает только с водой, чтобы удалить устойчивые пятна.

Ее нежная текстура делает губку идеальным предметом для устранения таких пятен, как следы потертостей, грязь на плитке в ванной комнате и даже загрязненные стены.

Использовать волшебную резинку на загрязненном сиденье унитаза просто. Слегка намочите резинку и отожмите ее. Затем осторожно потрите загрязненный участок унитаза круговыми движениями и высушите его чистой тканью.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как почистить унитаз с помощью популярного напитка.

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