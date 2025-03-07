Самое неожиданное средство для чистки унитазов: вы будете удивлены

Возможно, вам совсем не нужно тратить деньги на дорогостоящие моющие средства для унитаза. На самом деле один предмет, который вы, скорее всего, имеете дома, может сделать свое дело.

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Речь идет об самой обычной Coca-Cola. Как оказалось, это не просто освежающий напиток, но и эффективное чистящее средство для унитазов. Кислотность Coca-Cola помогает удалить известковый налет и пятна от жесткой воды, не полагаясь на агрессивные химикаты, пишет OBOZ.UA.

Coca-Cola – это неожиданное, но очень эффективное решение для чистки туалетов. Это простая, экономически эффективная альтернатива химическим очистителям, что делает его отличным вариантом для тех, кто ищет более мягкий подход к чистке.

Как это работает

Налейте несколько стаканов Coca-Cola в унитаз, убедившись, что жидкость покроет все загрязненные участки.

Оставьте в течение нескольких часов или в идеале на ночь. Кислоты расщепляют известковый налет и грязь.

Воспользуйтесь туалетной щеткой, чтобы отчистить оставшиеся пятна, а затем смойте для блестящей чистоты.

Еще один необычный, но эффективный способ чистки – использование белого вина для очистки стекла душевой кабины. Просто налейте его на стекло, оставьте на 30 минут, затем протрите мягкой тканью, чтобы не оставалось налета.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как почистить бачок унитаза от налета.

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