Какой праздник отмечают 9 марта в Украине: интересные факты и события

9 марта 2025 года – день, объединяющий различные исторические и культурные события. В Украине это особенная дата, ведь отмечается день рождения великого поэта Тараса Шевченко. В то же время в церковном календаре почитается память святого Кесария, брата святителя Григория Богослова.

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Также верующие чествуют сорок севастийских мучеников - это 40 воинов римского XII легиона, погибших в 320 году за отказ отречься от христианской веры. Они были родом из Каппадокии и находились на службе в Севастии (теперь Сивас, Турция), где военачальник Агрикола отдал приказ им поклоняться языческим богам.

После отказа от этого приказа воинов оставили на ледяном озере, где большинство из них погибло от холода. Один из мучеников убежал в баню, но умер, а тюремный сторож Аглай, увидев видение, присоединился к мученикам и погиб вместе с ними. Память о Севастийских мучениках почитается в православной, католической церквях и ряде протестантских конфессий, а к ним молятся женщины о скором возвращении своих мужчин.

В этот день также отмечают несколько неофициальных праздников, получивших популярность в современном мире. Среди них – День Барби, посвященный известной кукле, впервые представленной на торговой ярмарке в Нью-Йорке в 1959 году. Также отмечают День "Проверь свои батарейки", призывающий к сведению к безопасности и работоспособности приборов.

Кроме того, 9 марта отмечается День паники, являющийся своеобразным напоминанием о необходимости контролировать свои эмоции и сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях.

Исторические события 9 марта

Этот день является датой важных событий. В 1934 году в Киеве было основано издательство "Радуга", ставшее важным центром детской литературы.

Также в Украине, 9 марта 2001 года, в Киеве произошло столкновение между участниками акции "Украина без Кучмы" и милицейским отрядом спецназначения. Это событие стало одним из ключевых в политическом противостоянии того времени.

1009 – первое известное упоминание Литвы в Кведлинбургских анналах.

1230 – болгарский царь Иван Асен II в битве при Клокотнице разбил войска эпирского деспота Феодора Комнина.

1309 - Папа Римский Климент V по соображениям безопасности поселился в Авиньоне.

1497 - Николай Коперник в Болонье осуществил первые астрономические наблюдения.

1500 – вышла в море португальская экспедиция из 13 кораблей под командованием Педру Кабрала, достигшей берегов современной Бразилии.

1796 - в Париже Наполеон I Бонапарт женился на Жозефине Богарне.

1822 - американец Чарльз Грехем получил патент на искусственные зубы.

1831 - королем Луи-Филиппом создан Французский иностранный легион.

1918 - провозглашена Белорусская Народная Республика.

1930 - в Харьковском оперном театре начался судебный процесс Союза освобождения Украины (СВУ).

1932 - в оккупированной японскими войсками Манчжурии создано марионеточное государство Маньчжоу-Го.

1933 – принят Конгрессом США Чрезвычайный банковский Акт способствовал выходу из Великой депрессии.

1934 – в Киеве основано издательство "Радуга".

1940 - греческие войска остановили итальянское наступление с территории Албании.

1945 — американская авиация начала одну из самых больших бомбардировок Токио.

1957 - президент США Дуайт Эйзенхауэр обнародовал программное заявление о предоставлении американской военной и экономической помощи странам Ближнего Востока в случае коммунистической угрозы.

1959 - в Нью-Йорке на торговой ярмарке впервые продемонстрировали куклу Барби. Только в первом году продажи достигли 350 тысяч.

1987 - ирландская группа U2 выпустила свой самый известный альбом The Joshua Tree.

2001 — в Киеве недалеко от здания Администрации Президента произошла стычка участников акции "Украина без Кучмы" с милицейским отрядом спецназначения. После этого акция УБК пошла на убыль.

Именинники 9 марта:

Александр, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Тарас, Ян, Александра, Наталья.

Ранее OBOZ.UA писал о сильнейших молитвах на Прощеное воскресенье.

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