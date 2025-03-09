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Какой праздник отмечают 9 марта в Украине: интересные факты и события

Елена Былим
NewsLife
3 минуты
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Какой праздник отмечают 9 марта в Украине: интересные факты и события

9 марта 2025 года – день, объединяющий различные исторические и культурные события. В Украине это особенная дата, ведь отмечается день рождения великого поэта Тараса Шевченко. В то же время в церковном календаре почитается память святого Кесария, брата святителя Григория Богослова.

Видео дня

Также верующие чествуют сорок севастийских мучеников - это 40 воинов римского XII легиона, погибших в 320 году за отказ отречься от христианской веры. Они были родом из Каппадокии и находились на службе в Севастии (теперь Сивас, Турция), где военачальник Агрикола отдал приказ им поклоняться языческим богам.

Какой праздник отмечают 9 марта в Украине: интересные факты и события

После отказа от этого приказа воинов оставили на ледяном озере, где большинство из них погибло от холода. Один из мучеников убежал в баню, но умер, а тюремный сторож Аглай, увидев видение, присоединился к мученикам и погиб вместе с ними. Память о Севастийских мучениках почитается в православной, католической церквях и ряде протестантских конфессий, а к ним молятся женщины о скором возвращении своих мужчин.

В этот день также отмечают несколько неофициальных праздников, получивших популярность в современном мире. Среди них – День Барби, посвященный известной кукле, впервые представленной на торговой ярмарке в Нью-Йорке в 1959 году. Также отмечают День "Проверь свои батарейки", призывающий к сведению к безопасности и работоспособности приборов.

Кроме того, 9 марта отмечается День паники, являющийся своеобразным напоминанием о необходимости контролировать свои эмоции и сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях.

Исторические события 9 марта

Этот день является датой важных событий. В 1934 году в Киеве было основано издательство "Радуга", ставшее важным центром детской литературы.

Также в Украине, 9 марта 2001 года, в Киеве произошло столкновение между участниками акции "Украина без Кучмы" и милицейским отрядом спецназначения. Это событие стало одним из ключевых в политическом противостоянии того времени.

  • 1009 – первое известное упоминание Литвы в Кведлинбургских анналах.
  • 1230 – болгарский царь Иван Асен II в битве при Клокотнице разбил войска эпирского деспота Феодора Комнина.
  • 1309 - Папа Римский Климент V по соображениям безопасности поселился в Авиньоне.
  • 1497 - Николай Коперник в Болонье осуществил первые астрономические наблюдения.
  • 1500 – вышла в море португальская экспедиция из 13 кораблей под командованием Педру Кабрала, достигшей берегов современной Бразилии.
  • 1796 - в Париже Наполеон I Бонапарт женился на Жозефине Богарне.
  • 1822 - американец Чарльз Грехем получил патент на искусственные зубы.
  • 1831 - королем Луи-Филиппом создан Французский иностранный легион.
  • 1918 - провозглашена Белорусская Народная Республика.
  • 1930 - в Харьковском оперном театре начался судебный процесс Союза освобождения Украины (СВУ).
  • 1932 - в оккупированной японскими войсками Манчжурии создано марионеточное государство Маньчжоу-Го.
  • 1933 – принят Конгрессом США Чрезвычайный банковский Акт способствовал выходу из Великой депрессии.
  • 1934 – в Киеве основано издательство "Радуга".
  • 1940 - греческие войска остановили итальянское наступление с территории Албании.
  • 1945 — американская авиация начала одну из самых больших бомбардировок Токио.
  • 1957 - президент США Дуайт Эйзенхауэр обнародовал программное заявление о предоставлении американской военной и экономической помощи странам Ближнего Востока в случае коммунистической угрозы.
  • 1959 - в Нью-Йорке на торговой ярмарке впервые продемонстрировали куклу Барби. Только в первом году продажи достигли 350 тысяч.
  • 1987 - ирландская группа U2 выпустила свой самый известный альбом The Joshua Tree.
  • 2001 — в Киеве недалеко от здания Администрации Президента произошла стычка участников акции "Украина без Кучмы" с милицейским отрядом спецназначения. После этого акция УБК пошла на убыль.

Именинники 9 марта:

Александр, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Тарас, Ян, Александра, Наталья.

Ранее OBOZ.UA писал о сильнейших молитвах на Прощеное воскресенье.

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