Вкусная солянка из того, что есть в холодильнике: рецепт первого блюда

Солянка – это вкусное, сытное и душистое первое блюдо. Только одной тарелкой этого супа можно накормить даже очень голодного гостя или члена семьи.

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Как приготовить солянку, в Instagram рассказал фудблогер Алекс Миль. Он показал, как приготовить это невероятное первое блюдо из того, что есть в вашем холодильнике.

Ингредиенты

Картофель – 400 гр.

Вода – 2,5 л.

Лук – 120 гр.

Огурцы соленые – 200 гр.

Филе куриное копченое – 200 гр.

Охотничьи колбаски – 200 гр.

Колбаса куриная – 200 гр.

Солями – 200 гр.

Масло для жарки – 1,5 ст.л.

Томатная паста – 40 гр.

Оливки без косточек – 1 банка

Рассол из огурцов и оливок

Лимон – для подачи

Сметана – для подачи

Зелень – для подачи

Способ приготовления

1. Разогрейте кастрюлю, влейте масло и закиньте рубленую луковицу – перемешивая жарим в течение 4-5 мин.

2. Добавляем нарезанные огурчики и томатную пасту, перемешивая, жарим еще в течение 5-6 мин.

3. Далее добавляем 4 вида мяса. Перемешивая прожариваем еще в течение 7 мин.

4. Добавляем картофель (по желанию) и заливаем водой. Добавляем специи по желанию. Перемешиваем и варим в течение 17 мин.

5. В конце вбрасываем оливки и рассол из оливок и огурцов. Провариваем еще в течение 5 мин. и готово.

6. Для подачи добавляем сметану, ломтик лимона и немного зелени.

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