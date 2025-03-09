Вкусная солянка из того, что есть в холодильнике: рецепт первого блюда
Солянка – это вкусное, сытное и душистое первое блюдо. Только одной тарелкой этого супа можно накормить даже очень голодного гостя или члена семьи.
Как приготовить солянку, в Instagram рассказал фудблогер Алекс Миль. Он показал, как приготовить это невероятное первое блюдо из того, что есть в вашем холодильнике.
Ингредиенты
- Картофель – 400 гр.
- Вода – 2,5 л.
- Лук – 120 гр.
- Огурцы соленые – 200 гр.
- Филе куриное копченое – 200 гр.
- Охотничьи колбаски – 200 гр.
- Колбаса куриная – 200 гр.
- Солями – 200 гр.
- Масло для жарки – 1,5 ст.л.
- Томатная паста – 40 гр.
- Оливки без косточек – 1 банка
- Рассол из огурцов и оливок
- Лимон – для подачи
- Сметана – для подачи
- Зелень – для подачи
Способ приготовления
1. Разогрейте кастрюлю, влейте масло и закиньте рубленую луковицу – перемешивая жарим в течение 4-5 мин.
2. Добавляем нарезанные огурчики и томатную пасту, перемешивая, жарим еще в течение 5-6 мин.
3. Далее добавляем 4 вида мяса. Перемешивая прожариваем еще в течение 7 мин.
4. Добавляем картофель (по желанию) и заливаем водой. Добавляем специи по желанию. Перемешиваем и варим в течение 17 мин.
5. В конце вбрасываем оливки и рассол из оливок и огурцов. Провариваем еще в течение 5 мин. и готово.
6. Для подачи добавляем сметану, ломтик лимона и немного зелени.
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