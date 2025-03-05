Вышел финальный трейлер фильма 'Майнкрафт': когда премьера

Экранизация видеоигры "Майнкрафт" с Джеком Блэком и Джейсоном Момоа выйдет в прокат уже 4 апреля. И в преддверии премьеры студия Warner Bros представила финальный трейлер приключенческой ленты.

Видео дня

Дублированный ролик вышел на YouTube-канале украинского подразделения студии. В отличие от предыдущего, новый трейлер содержит много новых кадров и глубже раскрывает вселенную ленты.

Судя по новому видео, "Майнкрафт: Фильм" отойдет от традиции экранизировать или адаптировать к экранизации знакомую геймерам историю. Авторы сконцентрировались на том, чтобы воспроизвести механики игры, которые сделали "Майнкрафт" таким популярным.

По сюжету четверо неудачников попадают во вселенную игры. Гаррет "Мусорщик" Гаррисон (Джейсон Момоа), Натали (Эмма Майерс), Дон (Даниэль Брукс) и Генри (Себастьян Юджин Гансен) встречают здесь проводника Стива (Джек Блэк), который должен помочь им вернуться назад. Они изучают безграничные возможности мира Стива, где что угодно можно создать с помощью кубиков. Впрочем, однажды они находят Незер – нижний мир, в котором нет ни радости, ни творчества. Теперь герои с помощью своей креативности должны спасти прекрасное место от вторжения обитателей Незера.

Финальный ролик "Майнкрафт: Фильма" фанаты игры восприняли более благосклонно, чем первый трейлер. Их порадовало большое количество персонажей, предметов и локаций игры в кадре (портал в Незер, пиглинги, гасты, элитры, мини-зомби на курице), а также несколько безумная атмосфера происходящего на экране. Картине прочат или грандиозный провал, или безумный успех – на то, что она станет проходным кинособытием, кажется, уже не ставит никто.

Режиссером фильма выступил Джаред Хесс ("Наполеон Динамит"), а сценарий написали Крис Боуман, Габбел Палмер и Нил Вайднер. В касте также заявлены Дженнифер Кулидж, Джемейн Климент и Кейт Маккинон, однако их роли не раскрываются. Вероятно, они озвучили анимационных героев "Майнкрафт: Фильма".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие фильмы не следует пропускать в украинском прокате в марте 2025 года.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.