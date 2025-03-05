Мужчины этих знаков зодиака редко влюбляются

Астрологи выделяют мужчин трех знаков зодиака, которые редко открывают свое сердце для любви. Конечно, они тоже влюбляются, однако для этого женщина должна отвечать их высоким требованиям.

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Это мужчины знаков Дева, Близнецы и Скорпион, пишет Meteoprog. Больше о них читайте в гороскопе.

Дева

Мужчины-Девы холодные и неприступные. Они требовательны и скептически оценивают потенциальную спутницу жизни. Все потому, что представители этого знака серьезно относятся к чувствам и семье. Девы ценят институт брака. Если этот мужчина признается в любви или выкажет сочувствие, то это будет искренне.

Близнецы

Мужчины-Близнецы любят привлекать внимание к собственной личности и воспринимают любые знаки внимания. Эти люди склонны окружать себя большим количеством любовниц, а строить крепкие отношения и открываться не желают. Тем не менее мужчины-Близнецы не остаются без семьи. Они влюбляются в умных женщин.

Скорпиона

Мужчины-Скорпионы склонны к показному романтизму и чувственности, но эти состояния касаются их самих, а не избранницы. Они редко влюбляются. Немногим женщинам удается завоевать сердце такого мужчины. А когда они завоюют, то будут ревновать.