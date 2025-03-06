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Домашние сосиски без химии и добавок: как приготовить своими руками

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
309
Домашние сосиски без химии и добавок: как приготовить своими руками

Большинство людей сегодня отказываются от приобретения сосисок, ведь считают, что их состав далек от идеала и употреблять такую продукцию в пищу не стоит. Но приготовить сосиски дома, как оказалось, совсем не сложно.

Видео дня

Как правильно это сделать, в Instagram показала фудблогер Анна Шолкова. Домашние молочные сосиски получатся очень вкусными после совсем небольшого количества усилий.

Домашние сосиски без химии и добавок: как приготовить своими руками

Ингредиенты

  • Куриное филе – 400 гр.
  • Свекла отварная – 1 шт.
  • Молоко – 100 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 7 гр.
  • Паприка – ½ ч.л.
  • Чеснок сухой – ½ ч.л.
  • Кориандр молотый – ¼ ч.л.
  • Мускатный орех – ¼ ч.л.

Способ приготовления

1. К куриному филе добавляем свеклу, холодное молоко, яйцо и специи.

Домашние сосиски без химии и добавок: как приготовить своими руками

2. Перебиваем массу блендером до однородности и перекладываем в кондитерский мешок.

3. Выкладываем массу на рукав для запекания и крепко завязываем, придавая сосискам форму.

Домашние сосиски без химии и добавок: как приготовить своими руками

4. Варить сосиски не нужно. Только залить их кипятком и оставить на 15 минут, после чего повторить действие еще раз.

Домашние сосиски без химии и добавок: как приготовить своими руками

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