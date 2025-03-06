Домашние сосиски без химии и добавок: как приготовить своими руками

Большинство людей сегодня отказываются от приобретения сосисок, ведь считают, что их состав далек от идеала и употреблять такую продукцию в пищу не стоит. Но приготовить сосиски дома, как оказалось, совсем не сложно.

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Как правильно это сделать, в Instagram показала фудблогер Анна Шолкова. Домашние молочные сосиски получатся очень вкусными после совсем небольшого количества усилий.

Ингредиенты

Куриное филе – 400 гр.

Свекла отварная – 1 шт.

Молоко – 100 мл.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 7 гр.

Паприка – ½ ч.л.

Чеснок сухой – ½ ч.л.

Кориандр молотый – ¼ ч.л.

Мускатный орех – ¼ ч.л.

Способ приготовления

1. К куриному филе добавляем свеклу, холодное молоко, яйцо и специи.

2. Перебиваем массу блендером до однородности и перекладываем в кондитерский мешок.

3. Выкладываем массу на рукав для запекания и крепко завязываем, придавая сосискам форму.

4. Варить сосиски не нужно. Только залить их кипятком и оставить на 15 минут, после чего повторить действие еще раз.

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