Домашние сосиски без химии и добавок: как приготовить своими руками
Большинство людей сегодня отказываются от приобретения сосисок, ведь считают, что их состав далек от идеала и употреблять такую продукцию в пищу не стоит. Но приготовить сосиски дома, как оказалось, совсем не сложно.
Как правильно это сделать, в Instagram показала фудблогер Анна Шолкова. Домашние молочные сосиски получатся очень вкусными после совсем небольшого количества усилий.
Ингредиенты
- Куриное филе – 400 гр.
- Свекла отварная – 1 шт.
- Молоко – 100 мл.
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – 7 гр.
- Паприка – ½ ч.л.
- Чеснок сухой – ½ ч.л.
- Кориандр молотый – ¼ ч.л.
- Мускатный орех – ¼ ч.л.
Способ приготовления
1. К куриному филе добавляем свеклу, холодное молоко, яйцо и специи.
2. Перебиваем массу блендером до однородности и перекладываем в кондитерский мешок.
3. Выкладываем массу на рукав для запекания и крепко завязываем, придавая сосискам форму.
4. Варить сосиски не нужно. Только залить их кипятком и оставить на 15 минут, после чего повторить действие еще раз.
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