Розы станут здоровее и будут цвести дольше: что нужно обязательно сделать

Розы – достаточно выносливые растения, которые растут и цветут, не требуя от вас особого внимания. Однако есть одна задача, которую садоводы называют "жизненно важной", которая поможет вам получить наилучший результат.

Видео дня

По словам Джима и Мэри Компетти, авторов садоводческого блога This Is My Garden, если вы хотите "выращивать более здоровые, большие и яркие розы, которые цветут дольше, чем когда-либо", тогда "важно удобрять ваши розовые кусты". Начинать нужно ранней весной.

Использование правильного вида удобрения в несколько ключевых периодов года гарантирует, что ваши кусты роз будут выглядеть здоровыми и цвести на протяжении всего лета.

Садоводам необходимо подкармливать розы ранней весной, поскольку это дает им "силу проснуться" и не только выращивать листву, но и сохранять энергию для цветения позже в сезоне. В настоящее время садоводам обычно нужно использовать удобрения с медленным высвобождением.

Также нужно использовать компост. Он на 100% органичен, и его питательные вещества легко усваиваются розами, поэтому его можно использовать вместо гранулированных удобрений, если это необходимо.

Во время удобрения роз поздней весной и летом жидкие удобрения являются идеальным дополнением к удобрениям с медленным высвобождением, когда растения готовы к цветению.

Если вам нужен домашний вариант, вы можете приготовить мощный чай из компоста или отваров червей.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, чем подкормить розы, чтобы они хорошо цвели.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.